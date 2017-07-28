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Rekabet Kurulu, 3 Büyük Gsm Operatörlerüne Soruşturma Açtı
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REKABET KURULU, 3 BÜYÜK GSM OPERATÖRLERÜNE SORUŞTURMA AÇTI


Rekabet Kurulu, 3 Büyük GSM Operatörlerüne Soruşturma Açtı
Tarih : 28 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : Rekabet Kurulu, 3 Büyük Gsm Operatörlerüne Soruşturma Açtı(5/10)1

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Vodafone Telekomünikasyon AŞ ve Avea İletişim Hizmetleri AŞ'nin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun "hakim durumun kötüye kullanılması" başlıklı 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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