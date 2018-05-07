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Rekabet Kurulundan 5 şeker fabrikasının satışına onay

REKABET KURULUNDAN 5 ŞEKER FABRİKASININ SATIŞINA ONAY

Rekabet Kurulu, Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının özelleştirilmesi işlemine izin verdi.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Rekabet Kurulundan 5 Şeker Fabrikasının Satışına Onay(8/10)4

Rekabet Kurulunca, Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının özelleştirilmesi işlemine izin verildi.

KURULUN İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULDU

Konuya ilişkin Kurul kararları, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi işlemleri onaylandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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