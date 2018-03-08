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Rekabet Kurulundan Vestel'e soruşturma

REKABET KURULUNDAN VESTEL'E SORUŞTURMA

Rekabet Kurulu, Vestel Elektronik'in bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ hakkında, soruşturma başlattı.

Tarih : 08 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : Rekabet Kurulundan Vestel'e Soruşturma(8/10)4

Rekabet Kurulu, Vestel Elektronik'in bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ hakkında, soruşturma başlattı. Soruşturma, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemlere dair yasağı kapsayan Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olacak.

VESTEL'DEN AÇIKLAMA

Vestel Elektronik'ten yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılmış olması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz." denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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