'dayak Yiyen Kadın Şükretsin' Sözüne Erdoğan'dan Sert Tepki
Hdp'li Sarıyıldız'dan Bm'ye, Baştan Aşağı Yalan Afrin Mektubu
Trabzonspor'a Kötü Haber! Tahkim Kurulu Onadı
Altınordu 3 Puanı 3 Golle Aldı
Roketsan'ın Ürettiği Füzelerin Test Atışları Yapıldı
Türkiye-Almanya Arasındaki Krizi Çözen İsim Koltuğu Kaptırdı!
Seçim İttifakı Düzenlemesi Anayasa Komisyonunda Kabul Edildi
Teröristlerin Sivilleri Katletme Hazırlığını Tsk Görüntüledi
Medipol Başakşehir'e Çifte Darbe!
Hagi: Psg Gibi Takımları Çalıştırabilirim
Afrin'in 'kuzey Kilidi' Açıldı, Öcalan Posteri Böyle Yıkıldı
Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı
Rekabet Kurulundan Vestel'e Soruşturma
Hızla Gelen Ölüm! Lüks Otomobilin Kadranı 190 Kilometrede Takılı Kaldı
Son Dakika! Fetö Davasında Atilla Taş 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası Aldı
Pfdk, Beşiktaş Ve Galatasaray'a Para Cezası Verdi
Otobüs Şoförünün 12.33'te Tahliye Edilmesinin Nedeni Belli Oldu
Chp'nin Seçim Güvenliği Heyetini Geri Çeviren Mhp'den Açıklama: Cumhur İttifakı'nın Prensiplerine Bağlıyız
Sera Ve Meyve Bahçeleri İçindeki 8 Baraka Ev Ateşe Verildi
Cezaevi Firarileri, Husumetlilleri Sanıp Yanlış Evi Kurşunladı

Rekabet Kurumu Başvuru Portalı, E-Devlet'te Kullanıma Sunuldu

REKABET KURUMU BAŞVURU PORTALI, E-DEVLET'TE KULLANIMA SUNULDU

E-devlet, Rekabet Kurumu başvuru portalını hizmete sundu.

Tarih : 08 Mart 2018, 15:30
Puan Ver : Rekabet Kurumu Başvuru Portalı, E-Devlet'te Kullanıma Sunuldu(7/10)3

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, E-devlet, Rekabet Kurumu başvuru portalını kullanıcıların hizmetine sundu.

KURULUN SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında teşebbüsler ve/veya vatandaşların Kurum'a yapacağı başvurular için kullanılacak hizmetler; Birleşme Devralma Başvurularının Alınması, Menfi tespit/ Muafiyet Başvurularının Alınması, Birleşme Devralma Başvurularına 3. Taraflarca İtiraz veya Bilgi Verme Başvurularının Alınması, Soruşturmalarda Tarafların Yazılı Savunmaları İçin Ek Süre Taleplerinin Alınması, Rekabet Kurumuna Yapılan Dosyaya Giriş Başvurularının Alınması, Rekabet Kurumu Nezdinde Sözlü Savunma Toplantısına Katılım Taleplerinin Alınması şeklinde sıralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rekabet  Kurumu  Başvuru  Portalı  E-Devlet  Te  Kullanıma  Sunuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER