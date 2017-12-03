REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRI 21 BİN 36 TL OLDU
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı esas alınarak 21 bin 36 liraya yükseltildi.
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı (yüzde 14,47) esas alınarak 21 bin 36 liraya yükseltildi. Rekabet Kurumunun, "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
YÜZDE 14,47 ARTIŞ YAPILDI
Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezası alt sınırı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde bu yıl için tespit edilen 2017 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 14,47'lik artış esas alınarak, 1 Ocak 2018'den 31 Aralık 2018'e kadar geçerli olmak üzere 21 bin 36 liraya yükseltildi. Söz konusu alt sınır daha önce 18 bin 377 liraydı.
Kaynak: haberinburada
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