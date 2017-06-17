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reklam bombardımanı galaxy s8 sahiplerini kızdırdı

REKLAM BOMBARDIMANI GALAXY S8 SAHİPLERİNİ KIZDIRDI

Reddit'te toplanan Galaxy S8 sahipleri, son günlerde iyice yoğunlaşan reklam bombardımanına karşı birleşti. Kullanıcılar Samsung'a karşı tepkili.

Tarih : 17 Haziran 2017, 11:06
Puan Ver : Reklam Bombardımanı Galaxy S8 Sahiplerini Kızdırdı(6/10)7


Samsung ile kullanıcıların yıldızı bir türlü barışmıyor. Bildiğiniz gibi şirket geçtiğimiz yıl satışa çıkardığı Note 7'yi piyadan çekmek zorunda kaldı ve büyük prestij kaybı yaşadı. Bu yılın başında çıkan Galaxy S8 büyük başarı yakalayarak şirketin prestijini biraz toparladı belki ama Samsung bu kez de reklamları ile kullanıcılarını kızdırdı. Popüler sosyal medya platformu Reddit'te buluşan birçok Samsung kullanıcısı, son günlerdeki reklam bombardımanından şikayetçi oldu.



Galaxy S8 sahiplerini bıktıran bu reklamlar Game Optimizing servisi üzerinden geliyor. Samsung'un telefonlardaki oyun performansını arttırmak ve şarj kullanımını azaltmak için hazırladığı Game Optimizing servisi, son günlerde birçok reklam göstermeye başladı. Kullanıcıları Google Play Store'da bulunan mobil oyunlara yönlendiren bu reklamların fazlalığı Samsung kullanıcıların isyan etmesine neden oldu. Samsung'un gelen bu tepkiler karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.








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