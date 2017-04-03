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rekor erken geldi!

REKOR ERKEN GELDİ!

Emlak Konut GYO, "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti" kampanyasının da katkısıyla ilk çeyrekte 2 milyar 878 milyon TL değerinde, 2 bin 833 adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi

Tarih : 03 Nisan 2017, 14:02
Puan Ver : Rekor Erken Geldi!(9/10)10


Emlak Konut GYO, "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti" kampanyasının da katkısıyla yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 878 milyon TL değerinde, 2 bin 833 adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi.



Emlak Konut GYO, yılın ilk çeyreğine ilişkin satış rakamlarını açıkladı.



Şirket, 3 aylık dönemde, KDV hariç 2 milyar 878 milyon TL değerinde, 410 bin 460 satışa esas brüt metrekarelik bağımsız bölümün satışını yaptı.



"Güçlü Türkiye için Birlik Vakti" sloganıyla 1 Şubat'ta başlayıp 2 ay sürerek yoğun ilgi gören kampanya kapsamında ise 2 milyar 801 milyon TL değerinde 394 bin 668 metrekarelik 2 bin 722 bağımsız bölümün satışı gerçekleştirildi. Kampanyanın ilk ayı olan şubatta 943 adet bağımsız bölüm satılırken, mart ayında bu rakam neredeyse iki katına çıkarak bin 779 adetlik satış yapıldı.



 



kaynak:habertürk








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