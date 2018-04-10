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Rekor kırdı, dünyanın en yaşlı insanı unvanını kazandı

REKOR KIRDI, DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI UNVANINI KAZANDI

Japonya, 112 yaşındaki Masazo Nonaka'nın dünyanın en yaşlı insanı olduğunu açıkladı.

Tarih : 10 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Rekor Kırdı, Dünyanın En Yaşlı İnsanı Unvanını Kazandı(5/10)1

Japonya, dünyanın en yaşlı insanının 112 yaşındaki Masazo Nonaka olduğunu açıkladı. Nonaka, Albert Einstein'ın görelilik kuramını yayınlamadan aylar önce 25 Temmuz 1905'te dünyaya gelmişti. Dünyanın en yaşlı insanı Nonako, yetkililerden Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'daki evinde Guinness Dünya Rekoru sertifikasını aldı.

SIK SIK KAPLICALARA GİDİYOR

Nonako'nun torunu Yuko Nonaka, dedesinin taşınmak için tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu ancak durumunun iyi olduğunu söyledi. Yuko, Nonako'nun her türlü tatlıyı yemeyi çok sevdiğini, her gün gazete okuduğunu ve sık sık kaplıcalara gittiğini ifade etti.

JAPONYA'DA 100 YAŞIN ÜZERİNDE 68 BİN İNSAN VAR

Masazo Nonaka, Hatsuno ile 1931 yılında yaptığı evlilikten 5 çocuğu oldu. Japonya hükümeti, ülkede 100 yaşın üzerinde yaklaşık 68 bin insan olduğunu açıklamıştı. Dünyanın en yaşlı insanı unvanlı Francisco Nunez Olivera, 113. doğum gününü kutladıktan 1 ay sonra 29 Ocak 2018'de İspanya'daki evinde hayatını kaybetmişti.

EN YAŞLI KADIN ARAŞTIRILIYOR

Guinness Dünya Rekorları şuanda yaşayan en yaşlı kadını araştırıyor. Temmuz 2017'de hayatını kaybeden 117 yaşındaki Jamaikalı Violet Brown, dünyanın en yaşlı kadını unvanına sahipti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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