REKORTMEN BOKSÖR MAYWEATHER, 3 GÜNDE 3 MİLYON DOLAR HARCADI
Dünyanın beklediği boks maçında; Floyd Mayweather, Conor McGregor'ı 10. raundda teknik nakavtla mağlup etmiş, ardından 50 maç 50 galibiyetlik dünya rekoruyla boksa veda ettiğini açıklamıştı.
Floyd Mayweather, son olarak Çin seyahatinde ziyaret ettiği panda yetiştirme tesisinde 11 bin pound karşılığında bir pandayı evlat edindi ve kendi adını verdi.
Maywaeather, Çin ziyaretine 23 kişiyle gittiğini ve birkaç gün içinde 3 milyon dolar harcadığını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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