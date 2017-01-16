Otomobil üreticilerinin, dizel motorlardan çıkan nitrojen oksit miktarını saklamak için kullandıkları hile yazılımı nedeniyle otomobil dünyası zor günler yaşıyor. Şimdi de Renault hile yazılımı ile gündemde.



Otomobil üreticilerinin, dizel motorlardan çıkan nitrojen oksit miktarını saklamak için kullandıkları hile yazılımı nedeniyle otomobil dünyası zor günler yaşıyor. Şimdi de Renault hile yazılımı ile gündemde.



Renault hile yazılımı ile başı belada. İlk kez Volkswagen gruba ait dizel motorlu otomobillerde keşfedilen hile yazılımları, araçların emisyon ölçüm testine girdiğini fark ettiğinde motorun performansını düşürerek zehirli gaz yayılımını yasal sınırların altına çekiyor ancak araç yeniden yola çıktığında motorun performansını normal seviyeye çıkararak, zehirli gaz salınımını da onlarca kat arttırıyor.



ABD'de otoritelerin, Volkswagen'den sonra Fiat Chrysler araçlarında da keşfettiği hile yazılımı konusunda şimdi de Renault'un başı dertte.



Fransa'da devlet, otomobil üreticilerini mercek altına aldığı soruşturmada, Renault otomobillerinde hile yazılımı bulunabileceği şüphesinin oluştuğunu açıkladı. Üç hakim tarafından onanan inceleme sonuçlarına göre, Renault'un bazı dizel modellerinde, test sırasında ölçülen nitrojen okside miktarı ile tafikte salınan nitrojen oksit miktarı arasında 10 kat fark olduğu açıklandı.



Şüpheler henüz suçlamaya dönüşmüş değil ancak Fransız kamu otoritesi şimdi Renault otomobillerini detaylı inceleme altına alacak. Ağustos 2016'da Renault yetkilileri, otomobillerindeki “özensiz” kalibrasyon nedeniyle bazı değerlerde farklı ölçümlerin ortaya çıkabileceğini itiraf etmişti. Ancak Renault gibi köklü bir otomobil firmasından gelen bu açıklama, şüphelerin artmasına neden olmuştu



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