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Renkli Salatayla Kolon Kanserinden Korunun
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renkli salatayla kolon kanserinden korunun

RENKLİ SALATAYLA KOLON KANSERİNDEN KORUNUN

Sebzelere doğal rengini veren maddeler, kanser öncüsü hücrelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Bu sebeple salatalarınızın olabildiğince çok renkte sebze içermesine özen gösterin

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:28
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İstatistiki bilgilere dayanan bir araştırmaya göre 2012 yılında dünya genelinde 14 milyon kişiye kanser tanısı konmuş.

Son derece ciddi bir nüfusu temsil eden bu insanlar arasında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.2 milyon olarak belirtilmiş.

Her geçen gün yeni bir kanser cinsiyle karşılaştığımız da bilinen bir gerçek. Tüm bu kanser türleri arasında en sık karşılaşılanlar; kolon, akciğer, prostat, bağırsak, mide ve karaciğer, meme, bağırsak, rahim ağzı, akciğer ve rahim kanserleridir. Listelenen bu kanser tipleri arasında akciğer, karaciğer ve mide kanserleri, ölüme sebep olan kanser tiplerinin başında geliyor.

2012 yılında yapılan bu araştırmaya göre ülkemizde, 175 bin kişiye kanser teşhisi konmuş ve yaklaşık 70 bin kişi kanser sebebiyle hayatını kaybetmiş.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Renkli  Salatayla  Kolon  Kanserinden  Korunun    haber

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