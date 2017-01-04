

15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan ve görev süresi bugün dolan Meclis Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin Komisyon Başkanı Reşat Petek açıklamalarda bulunuyor.







Petek, "22 toplantıda kişi başına ortalama 3 saat dinleme süresi olmak üzere konuya doğrudan hakim 51 kişiyi dinledik. Toplantı kapsamında 51 kişi ama çalışma ziyareti kapsamında 90 kişi olmak üzere 141 kişinin bilgisne başvurduk. Çalışma ziyaretleri ayak üstü soru cevap şeklinde algılanmamalıdır. Aynen burada olduğu gibi kamu kurumlarında ofis, çalışma alanları tahsis edildi. Orada çalışmalarımızı yaptık. TBMM tutanaklarında görüşmelerin takibi mümkündür" dedi.







Petek, 61 kişiden de yazılı yanıt aldıklarını söyledi.







"BİZZAT MİLLET ENGELLEDİ"



Komisyonun darbe girişiminin kritik noktalarına gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında da bilgi veren Petek, "Darbe bizzat millet tarafından engellenmiştir. Gerektiğinde vatandaşların canı pahasına demokrasi duyarlılığının hayata geçirildiği bir ülke olduğu bütün dünyaya ispatlanmıştır" şeklinde konuştu.







Rapor yazım çalışmalarının sürdüğünü, belirten Petek, "4 siyasi partinin müşterek imzaladığı ortak bir metin ortaya çıkmasını arzu ediyoruz" dedi.







"ELDE EDİLEN VE EDİLEMEYEN BİLGİLER VAR"



Rapora ilişkin soruları da yanıtlayan Petek, "Bizler de bu çalışmalarla ilgili şahsi değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ama şu anda kanaat ortaya koyan nihai açıklamayı bugünden yapmamız doğru değil. 'Yurtta sulh konseyi kimlerden oluşuyor', 'Darbe başarılı olsaydı nasıl bir hükümet oluşacaktı' gibi sorular... Bunlarla ilgili elde edilen ve edilemeyen sonuçlar var. Hangilerine ulaştık, hangilerine ulaşamadık raporda gerekçekleriyle anlatacağız. Bundan öte komisyonu bağlayıcı bir şey söylemem mümkün değil" dedi.







"AKAR'DAN YANIT BEKLİYORUZ, MİT RAPOR GÖNDERECEK"



Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı ile ilgili taleplerin dile getirildiğini kaydeden Petek, Akar'a soruların yazılı olarak iletildiğini, yanıt beklediklerini söyledi. Petek, MİT'in de kapsamlı bir rapor göndereceğini kaydetti.







kaynak:habertürk