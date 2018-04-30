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Resimlerinde ölümünden sonra inşa edilen binalar olduğu fark edildi!

RESİMLERİNDE ÖLÜMÜNDEN SONRA İNŞA EDİLEN BİNALAR OLDUĞU FARK EDİLDİ!

Ressam Etienne Terrus'un tablolarını barındıran Fransa'daki bir müzede bulunan eserlerin yarısından fazlasının ressama ait olmadığı ortaya çıktı.

Tarih : 30 Nisan 2018, 16:50
Puan Ver : Resimlerinde Ölümünden Sonra İnşa Edilen Binalar Olduğu Fark Edildi!(7/10)3

İtalya'nın Cenova şehrinde geçen yıl açılan Modigliani sergisinden yer alan 21 tablodan 20'sinin sahte çıkıp; mahkemenin müze ziyaretçilerine paralarının iade edilmesine hükmetmesinin ardından cuma günü bir skandal da Fransa'da yaşandı.

YARISINDAN FAZLASI SAHTE

Fransa'nın güneyindeki Elne şehrinde 20.yy ressamı Etienne Terrus'un tablolarını barındıran müzedeki eserlerin yarısından fazlasının ressama ait olmadığı ortaya çıktı.

SANAT TARİHÇİSİ KEŞFETTİ

1857'de Elne'de doğmuş 25 yaşında hayatını kaybetmiş olan Fransız ressam adına açılan sergideki 150 tablodan 82'sinin ona ait olmadığı belirlendi. İnceleme müzeyi ziyaret eden sanat tarihçisi Eric Forcada'nın uyarısıyla yapıldı.

20 yıl boyunca sanatçıya ait resimleri satın alan müze konseyi ve Pyrenees kasaba valisi daha önce müzeyi ziyaret edenlerden özür diledi.

RESİMLERDE ÖLÜMÜNDEN SONRA İNŞA EDİLEN BİNALAR VAR

Ressam Terrus hayatının büyük bölümünü, yine Pyrenees'de bulunan Roussillon'da geçirdi. Terrus, Henri Matisse'in yakın arkadaşıydı. France 3 kanalında yapılan açıklamaya göre, sahte olduğu anlaşılan resimlerin bazılarında Terrus'un ölümünden sonra inşa edilen binalar görülüyor.

Kasaba yönetimi, sahte resimleri yapanlar, satanlar ve aracılık edenler hakkında şikayette bulundu. Olayı araştıran yerel polis, bölgenin diğer sanatçılarının da durumdan etkilenebileceğini söylüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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