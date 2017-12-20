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Resmen açıklandı! İşte Fitch'in Türkiye için 2018 planı

RESMEN AÇIKLANDI! İŞTE FİTCH'İN TÜRKİYE İÇİN 2018 PLANI

Fitch, Türkiye için 2018 yılında 3 planlı değerlendirme yapacağını açıkladı.

Tarih : 20 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : Resmen Açıklandı! İşte Fitch'in Türkiye İçin 2018 Planı(7/10)3

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için 2018 yılında 3 planlı değerlendirme yapacağını açıkladı.

İLK DEĞERLENDİRME 19 OCAK'TA

Fitch'in 2018 yılına ilişkin açıkladığı takvime göre, Türkiye için ilk değerlendirme 19 Ocak 2018 Cuma günü yapılacak. Fitch'in diğer değerlendirmeleri 13 Temmuz ve 14 Aralık tarihlerinde olacak.

Fitch bu yılın ilk ayında Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü. Kredi notu 'Durağan' görünüm ile 'BB+' seviyesinde bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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