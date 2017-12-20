Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için 2018 yılında 3 planlı değerlendirme yapacağını açıkladı.

İLK DEĞERLENDİRME 19 OCAK'TA

Fitch'in 2018 yılına ilişkin açıkladığı takvime göre, Türkiye için ilk değerlendirme 19 Ocak 2018 Cuma günü yapılacak. Fitch'in diğer değerlendirmeleri 13 Temmuz ve 14 Aralık tarihlerinde olacak.

Fitch bu yılın ilk ayında Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü. Kredi notu 'Durağan' görünüm ile 'BB+' seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: haberinburada