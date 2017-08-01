Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Navaz Şerif'i görevinden almasının ardından, geçici olarak Şahid Hakan Abbasi'nin yeni başbakan olarak seçildiği açıklandı.

221 MİLLETVEKİLİNİN OYUNU ALDI

Abbasi'nin 342 üyeli mecliste, 221 milletvekilinin oyunu alarak göreve geldiği açıklandı. Meclis Sözcüsü Serdar Ayaz Sadık, Abbasi'nin bugün geç saatlerde görev geç saatlerde yemin ederek göreve başlayacağını söyledi.

Abbasi, Kabinede Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapıyordu.

SONRAKİ SÜREÇTE NELER YAŞANACAK?

İktidardaki Pakistan Müslüman Birliği (PML-N), 29 Temmuz'da, meclis komitesi toplantısında alınan karar göre, başbakanlık koltuğuna Navaz Şerif'in kardeşi, Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif'in aday gösterileceğini duyurmuştu.

Şahbaz Şerif'in ilk olarak, Ulusal Meclise girmesi gerekiyor. Bu süreçte ise Abbasi, geçici olarak başbakanlık görevini üstlenecek.

17 EYLÜL'DE ARA SEÇİM

Şahbaz Şerif, öncelikle Pencap Eyaleti Başbakanlığı görevinden istifa ederek, kardeşinin ayrıldığı meclis sandalyesi için 17 Eylül'de yapılacak ara seçimlere katılacak.

Şerif'in ara seçimi kazanması halinde Abbasi'nin görevinden istifa ederek, başbakanlık koltuğunu, düzenlenecek yeni bir meclis oylamasıyla Şerif'e bırakması bekleniyor.

ŞERİF'İN BAŞBAKAN OLACAĞI KESİN GİBİ

PML-N, Ulusal Mecliste çoğunluğa sahip olduğu için, Şerif'in başbakan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Süreçte bir aksama olmaması halinde, Şerif'in eylül ayı sonunda başbakan olması ve 2018'de yapılacak genel seçimlere kadar görevi yürütmesi öngörülüyor.

Kaynak: haberinburada