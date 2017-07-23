La Liga ekibi Deportivo, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan Arsenal'li eski futbolcusu Lucas Perez'e 10 yıllık teklif yaptı.

Arsenal'de menajer Arsene Wenger tarafından kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe'nin de forvet transferi için gündeminde yer alan Lucas Perez'e sürpriz bir teklif yapıldı.

ESKİ TAKIMI DEPORTİVO 10 YILLIK TEKLİF YAPTI

Lucas Perez'e eski takımı Deportivo'nun 10 yıllık teklif yaptığı ortaya çıktı. İspanyol basınında yer alan haberde Deportivo'nun Perez'e 10 yıllık teklif yaptığı ve İspanyol yıldızın futbol kariyerinin devamında da teknik heyete görev alması istendiği belirtildi.

2020 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan ve İngiliz ekibinden o döneme kadar yaklaşık 10 milyon Euro kazanacak Perez için, Deportivo aynı miktarı daha uzun süre ödemeyi planlıyor. Mavi-beyazlı ekibin bu nedenle Lucas Perez'e 10 yıllık bir teklif sundu.

KISA SÜREDE KARAR VERECEK

Fenerbahçe de Lucas Perez'e ilgisini devam ettirirken, yıldız oyuncunun kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor. Lucas Perez geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla Premier League'de sadece 11 maçta süre alabilirken, rakip fileleri bir kez havalandırabildi.

Kaynak: haberinburada