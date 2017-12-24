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Resmi açıklama geldi: Fernandao'yu istiyoruz

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: FERNANDAO'YU İSTİYORUZ

Brezilya takımlarından Cruzeiro'da Başkan Pires, "Fernandao listemizde, araştırmalarımız sürüyor. Kısa süre içinde bu transfer için harekete geçebiliriz." dedi.

Tarih : 24 Aralık 2017, 04:20
Puan Ver : Resmi Açıklama Geldi: Fernandao'yu İstiyoruz(9/10)5

Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro'da Başkan Wagner Pires, Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığından dönen Fernandao ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Başkan Pires, "Fernandao listemizde, araştırmalarımız sürüyor. Kısa süre içinde bu transfer için harekete geçebiliriz" dedi. Fenerbahçe cephesinden ise henüz resmi bir teklifin olmadığın belirtildi.

Öte yandan Aykut Kocaman'ın Fernandao'nun gitmesi konusunda kararsız olduğu öğrenildi. Janssen ve Soldado'nun sık sakatlanması tecrübeli hocanın kafasını karıştırıyor…

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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