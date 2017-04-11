'turuncu Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi'
Figen Yüksekdağ'a Bir Şok Daha! Karar Açıklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yenikapı' Yanıtı
Yurtdışı Oyları Uçakla Getiriliyor
Lindsay Lohan Sonunda Özüne Döndü!
Mevsimsel Geçişte Ayakkabı Seçimi Önemli Çünkü…
Kuzey Kore Abd'ye Meydan Okudu: Savaşa Hazırız
Suriye'de 2 Rus Askeri Öldü
Trump: Kuzey Kore Bela Arıyor
3. Havalimanı İhalesi Vestel'in
Bu İşin Partilerle, Şahıslarla İlgisi Yok, Bu İş Demokrasi İşi
Türkiye'nin İlk Akıllı Metrosu Harekete Geçti
Donk, Galatasaray'a Geri Dönüyor
Bitlis'te Öldürülen Terörist Bakın Kim Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
Kerkük'te Bayraklar İndirildi
Bilal Erdoğan: Tayyip Erdoğan'dan Sonra Biraz Sıkar
Belediye İle Mesajlaşma Güldürdü
Fransa'ya Kazanmak İçin Gidiyoruz
Bir Erkeği Kendinize Aşık Etmenin 20 Yolu

resmi ilan ve reklamların yayınlarında değişiklik

RESMİ İLAN VE REKLAMLARIN YAYINLARINDA DEĞİŞİKLİK

Basın İlan Kurumunun "Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 09:28
Puan Ver : Resmi İlan Ve Reklamların Yayınlarında Değişiklik(9/10)6


"Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi gazete'de yer aldı



Buna göre, yönetmeliğin 39'uncu maddesinin 8'inci fıkrasında yapılan  değişiklikle, gazetelerin asgari yüz ölçümünün en az 8'de birinde asgari  kadrolarında gösterilen fikir işçileri tarafından yapılan güncel haberler ile  varsa bu haberlere ait fotoğraflara ve yine asgari kadrolarında yazar istihdam  edenlerin de haftada birden az olmamak üzere bu yazar ya da yazarların yazılarına  yer vermeleri zorunlu olacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Resmi  İlan  Ve  Reklamların  Yayınlarında  Değişiklik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER