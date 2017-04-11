

"Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi gazete'de yer aldı







Buna göre, yönetmeliğin 39'uncu maddesinin 8'inci fıkrasında yapılan değişiklikle, gazetelerin asgari yüz ölçümünün en az 8'de birinde asgari kadrolarında gösterilen fikir işçileri tarafından yapılan güncel haberler ile varsa bu haberlere ait fotoğraflara ve yine asgari kadrolarında yazar istihdam edenlerin de haftada birden az olmamak üzere bu yazar ya da yazarların yazılarına yer vermeleri zorunlu olacak.











kaynak:milliyet