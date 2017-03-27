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resmileşti! türkiye'yi ciddiye almadı ama...

RESMİLEŞTİ! TÜRKİYE'Yİ CİDDİYE ALMADI AMA...

Türkiye'nin Rusya ile ilgili vergi düzenlemesi bakanlığa resmen bildirildi. Son gelen habere göre; Rus bakanlık bilgiyi doğruladı. Ayrıca başka kısıtlamalarda getirildiği söyleniyor.

Tarih : 27 Mart 2017, 14:52
Puan Ver : Resmileşti! Türkiye'yi Ciddiye Almadı Ama...(5/10)5


Türkiye'nin Rusya'dan ithal edilen tarım ürünlerine ilişkin yeni vergi düzenlemesiyle ilgili resmi bilginin Rusya Tarım Bakanlığı'na ulaştığı bildirildi.



Rus haber ajansı TASS'a bilgi veren Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye Ekonomi Bakanlığı'nın Rusya'dan ithal edilen tarım ürünlerine yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergi düzenlemesine ilişkin resmi bilginin kendilerine ulaştığını açıkladı.



 



kaynak:gazetevatan








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