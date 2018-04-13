RESTLEŞMEDE SÖZ SIRASI RUSYA'DA: ABD SAKIN MACERAYA KALKIŞMASIN
Suriye konusunda açık açık restleşen ABD ve Rusya sürekli güç gösterisinde bulunurken Rusya cephesinden ortamı yumuşatacak açıklamalar geldi.
"LİBYA GİBİ MACERAYA KALKIŞILMASIN"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada: Suriye'de Libya gibi bir maceraya kalkışılmasın. ABD ile iletişim kanalları kullanılıyor. Ancak ültimatom ve tehditler diyaloğa yardımcı olmuyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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