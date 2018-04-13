Suriye konusunda açık açık restleşen ABD ve Rusya sürekli güç gösterisinde bulunurken Rusya cephesinden ortamı yumuşatacak açıklamalar geldi.

"LİBYA GİBİ MACERAYA KALKIŞILMASIN"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada: Suriye'de Libya gibi bir maceraya kalkışılmasın. ABD ile iletişim kanalları kullanılıyor. Ancak ültimatom ve tehditler diyaloğa yardımcı olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada