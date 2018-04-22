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Restoran basıp 4 kişi öldüren saldırganı müşteriler durdurdu!

RESTORAN BASIP 4 KİŞİ ÖLDÜREN SALDIRGANI MÜŞTERİLER DURDURDU!

ABD'nin Tennessee eyaletinde "Waffle House" adlı restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Müşterilerden bazılarının fiziksel müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirdi.

Tarih : 22 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Restoran Basıp 4 Kişi Öldüren Saldırganı Müşteriler Durdurdu!(8/10)4

ABD'nin Tennessee eyaletinde "Waffle House" adlı restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

ARACINDAN İNİP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Nashville Polis Sözcüsü Don Aaron, gazetecilere yaptığı açıklamada silahlı bir kişinin "Waffle House" adlı restoranda sivillere ateş açtığını açıkladı. Aaron, restoranın park bölümüne aracı park eden saldırganın, bir süre aracında oturduktan sonra dışarı çıktığını, önce restoranın önündeki 2 kişiyi vurduğunu belirtti.

SALDIRGAN 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Polis Sözcüsü, kimliği Travis Reinking olarak açıklanan 29 yaşındaki saldırganın daha sonra restorana girerek ateş etmeye devam ettiğini söyledi. 3 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini kaydetti.

MÜŞTERİLER MÜDAHALE ETTİ

Aaron, müşterilerden bazılarının fiziksel müdahalede bulunması üzerine saldırganın etkisiz hale getirildiğini sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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