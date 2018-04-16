RESTORAN KAVGASINDA SİLAHLAR ATEŞLENDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, restoranda alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sakarya, Karasu Küçükkarasu Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda restorana gelen 3 kişi iş yeri sahibi 45 yaşındaki Hasan Aydın ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da tabancaları çıkarıp birbirlerine ateş açtı. Olayda, Hasan Aydın, Sefer Çelik, Erdoğan Çelik ve Ruhşen Çelik vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Ruhşen Çelik yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Güvenlik ekipleri yaralıların kaldırıldığı hastanelerin önünde yeni bir olay yaşanmaması için önlem aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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