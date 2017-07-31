RESTORANDA AMUDA KALKMAK İSTEYEN GENCİN DRAMI, AĞIR ÇEKİMLE KAMERADA!
Dubai seyahatleri sırasında jimnastik yeteneklerini sergilemek isteyen gençler, bunu bir Japon restoranında uygulamaya karar verdi. Ancak bu girişimleri başarısız oldu.
Alan isimli genç, restoranda sandalyeler arasında amuda kalkmak istedi, ancak dengesini kaybederek masanın üzerine serildi. Bu anların ağır çekimde yayınlandığı video, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Kaynak: haberinburada
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