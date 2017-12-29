Altın Yükselişe Geçti
Kenan 4 Milyonluk Arabasını Evine Tır'la Getirtti
Osmanlıspor, Ryan Donk'u Takıma Katmak İstiyor
Belçika Rafale Tipi Savaş Uçağı Alırsa Fransa'ya 20 Milyar Avro Zarar Tazminatı Ödeyecek
Yılmaz Vural: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bize Öl Dese Ölürüz
Asfalt Yapımı İçin İthal Ettikleri Motorini Satan 1'i Holding Patronu 10 Kişi Gözaltında
Pili Biten Bazı Galaxy Note 8'ler Tekrar Açılmıyor
Başakşehir Başkanı: Kulübü Tamamen Satmayacağız, Ortaklık Planımız Var
Türkiye'nin En Büyük Şirketleri Tüpraş, Petrol Ofisi Ve Thy Oldu
İstanbul'un En Büyük Arazisi Satışa Çıktı
Erdoğan, 2018 Bütçe Kanunu'nu Onayladı
Rus Ve Arap Turistler Uludağ'a Akın Etti
Kktc'den Rum Yönetimi'ne Çok Sert Doğal Gaz Uyarısı: Gerekeni Yaparız
Dış Ticaret Açığı Kasım'da 6,3 Milyar Dolar Oldu
Dolar Düşük Seyrini Devam Ettiriyor
Reuters Duyurdu: Abd'li Şirket Türkiye'ye Füze Satacak
Yargıtay: İnternet Hesabından Çalınan Paradan Banka Sorumlu
Son Dakika! Türkiye İle Rusya Arasında S-400 İmzaları Atıldı!
Rıdvan Dilmen'le Görüşen Arda: Ben Galatasaraylılara Ne Yaptım
Fas Teknik Direktörü, Aatif'ı Dünya Kupasına Götürmeyi Planlıyor

Reuters Duyurdu: ABD'li Şirket Türkiye'ye Füze Satacak

REUTERS DUYURDU: ABD'Lİ ŞİRKET TÜRKİYE'YE FÜZE SATACAK

Reuters'ın iddiasına göre ABD'li silah üreticisi Raytheon, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeye AMRAAM havadan havaya füze satacak.

Tarih : 29 Aralık 2017, 13:40
Puan Ver : Reuters Duyurdu: Abd'li Şirket Türkiye'ye Füze Satacak(6/10)2

Reuters'ın haberine göre, ABD'li silah üreticisi Raytheon aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeye AMRAAM havadan havaya füze satışı için sözleşme yaptı.

10 ÜLKEYE DE SATACAK

Reuters kaynak olarak ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamayı gösterdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre; füzeler Türkiye, Japonya, Güney Kore, Fas, Polonya, Endonezya, Romanya, İspanya, Bahreyn ve Katar'a satılacak.

AMRAAM HAVADAN HAVAYA FÜZE NEDİR?

1980'lerin sonunda ABD'de geliştirilmiş olan bu radar güdümlü füze ABD envanterindeki en öldürücü havadan-havaya füze olarak biliniyor.

AMRAAM süpersonik, havadan havaya , kendi önlemesini yapan aktif radar izlemesi ile hedefi takip ediyor. Aktif (kendi başına) yarı aktif (uçak radarından bilgi alarak) olarak kullanılabiliyor. 340 poundluk katı yakıt kapasitesiyle 4 mach hızında yaklaşık 72 km üzerinde bir menzile sahip...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Reuters  Duyurdu  Abd  Li  Şirket  Türkiye  Ye  Füze  Satacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER