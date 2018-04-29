REUTERS DUYURDU! SURİYE'DE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK GELİŞME
Reuters'in haberine göre; Suriye rejiminden bir yetkili, Esad rejiminin Fırat'ın doğusunda YPG'nin kontrol ettiği bazı kasabaları ele geçirdiğini duyurdu.
Suriye rejiminden bir kaynağın Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, Esad rejimi, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki köyleri ele geçirdi. Son dakika habere göre, bu köylerin, Fırat nehrinin doğusunda olduğu da aynı haberde ifade edildi.
BİRÇOK KÖY ELE GEÇİRİLDİ
Suriye ordusunun devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasına göre, Esad rejimi terör örgütü YPG'nin başını çektiği SDG'nin kontrolündeki birçok köyü ele geçirdi.
Bu köylerin, Fırat nehrinin doğusunda ve Irak sınırı yakınlarında olduğu da aynı haberde belirtildi.
ESAD REJİMİ DEYRİZOR'DA SALDIRDI
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin öncülüğündeki SDG'nin sözcüsü Kino Gabriel de Esad rejiminin Deyrizor civarında kendilerine saldırdığını ifade etti.
KOALİSYON UÇAKLARI REJİMİ HEDEF ALDI
Sosyal medyadaki terör örgütü YPG kaynakları, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyona bağlı uçakların, Esad rejimine bağlı birlikleri hedef aldığını iddia etti.
Kaynak: haberinburada
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