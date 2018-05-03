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Reuters'tan 4'lü İttifakla İlgili Flaş İddia: Bugün Atılması Beklenen İmza Hafta Sonuna Kaldı
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Reuters'tan 4'lü İttifakla İlgili Flaş İddia: Bugün Atılması Beklenen İmza Hafta Sonuna Kaldı

REUTERS'TAN 4'LÜ İTTİFAKLA İLGİLİ FLAŞ İDDİA: BUGÜN ATILMASI BEKLENEN İMZA HAFTA SONUNA KALDI

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bugün açıklayacağı ittifak, hafta sonuna ertelendi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Reuters'tan 4'lü İttifakla İlgili Flaş İddia: Bugün Atılması Beklenen İmza Hafta Sonuna Kaldı(5/10)1

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştıkları ittifaka ilişkin açıklamanın hafta sonuna kalabileceği bildirildi.

AK Parti ile MHP 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı almış, erken seçim kararının alınmasının ardından da muhalefet partileri ittifak için görüşmelere başlamıştı.

BUGÜN AÇIKLANACAK DENMİŞTİ AMA...

Dört partinin ittifakta uzlaştıkları belirtilirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ittifakın bugün genel başkanların programlarının uygun olduğu bir saatte resmen açıklanacağını kaydetmişti.

Reuters'a bilgi veren CHP'li bir yetkili, basın açıklamasının bugün yapılmayacağını kaydederek, toplantının Cumartesi günü gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

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Kaynak: haberinburada



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