REUTERS'TAN 4'LÜ İTTİFAKLA İLGİLİ FLAŞ İDDİA: BUGÜN ATILMASI BEKLENEN İMZA HAFTA SONUNA KALDI
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bugün açıklayacağı ittifak, hafta sonuna ertelendi.
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştıkları ittifaka ilişkin açıklamanın hafta sonuna kalabileceği bildirildi.
AK Parti ile MHP 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı almış, erken seçim kararının alınmasının ardından da muhalefet partileri ittifak için görüşmelere başlamıştı.
BUGÜN AÇIKLANACAK DENMİŞTİ AMA...
Dört partinin ittifakta uzlaştıkları belirtilirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ittifakın bugün genel başkanların programlarının uygun olduğu bir saatte resmen açıklanacağını kaydetmişti.
Reuters'a bilgi veren CHP'li bir yetkili, basın açıklamasının bugün yapılmayacağını kaydederek, toplantının Cumartesi günü gerçekleştirilebileceğini kaydetti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Avustralya 1 Milyondan Fazla Kanguruyu Öldürecek
- Ürdün İran'la Diplomatik İlişkilerini Kesen Fas'a Destek Verdi
- Eta Silahsızlanma Süreci Kapsamında Son Silahlarını Da Fransız Yetkililere Teslim Etti
- İsrailli Adam Siyahi Mülteciye Hakaretler Savurup Zorla Selfie Çekti
- Bundan Böyle Ünlü Adada Plastik Çatal-Bıçağa İzin Yok!
Bu Haberle İlgili Yorumlar