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REVİZYON SONRASI İLK BAKANLAR KURULU TOPLANTISI


Revizyon Sonrası İlk Bakanlar Kurulu Toplantısı
Tarih : 24 Temmuz 2017, 13:20
Puan Ver : Revizyon Sonrası İlk Bakanlar Kurulu Toplantısı(10/10)6

Geçen hafta gerçekleşen kabine revizyonunun ardından ilk Bakanlar Kurulu bugün, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde toplandı.

GÖREVLER BELLİ OLACAK

Bugünkü toplantıda, gündemdeki konuların yanısıra başbakan yardımcılarının görev alanları da belirlenmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamayı yapacak isim de yeni Hükümet Sözcüsü olacak.

Bakanlar Kurulu'ndan ilk kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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