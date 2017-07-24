REVİZYON SONRASI İLK BAKANLAR KURULU TOPLANTISI
Geçen hafta gerçekleşen kabine revizyonunun ardından ilk Bakanlar Kurulu bugün, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde toplandı.
GÖREVLER BELLİ OLACAK
Bugünkü toplantıda, gündemdeki konuların yanısıra başbakan yardımcılarının görev alanları da belirlenmesi bekleniyor.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamayı yapacak isim de yeni Hükümet Sözcüsü olacak.
Bakanlar Kurulu'ndan ilk kareler:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eşini Pompalıyla Öldürmüştü, Şimdi De Baldızdan Sapıklık İddiası Geldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaretine Kuveyt Medyasından Yoğun İlgi
- Deprem Uzmanından Rahatlatacak Açıklama: Endişe Edilecek Durum Yok
- Polis Gözetiminde Cenazeye Katıldı, İki Oğlunu Böyle Toprağa Verdi
- Akli Dengesi Olmayan Adam Yolda Çıplak Yürüyünce Gözaltına Alındı
EKONOMİ HABERLERİ
- 17 Ağustos'tan Sonra Kredi Kartları Online Alışverişe Kapatılacak
- Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
- Trafik Cezası Kesildikten 1 Yıl Sonra Tebliğ Edilmezse Yok Hükmündedir
- Bakan'dan Müjde Üstüne Müjde! Vergiler Düşecek, Kdv Reformu Gelecek
- Çalışanlar Dikkat! Haksız Yere Kovulursanız Bu Adımları İzleyin
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Korku Oyunu Oynarken Küçük Kızı Odaya Giren Yayıncı İzlenme Rekoru Kırıyor
- Talihsiz Gençler, İnternetteki Yeni Akıma Uymaya Çalışırken Rezil Oldu
- İsviçre'de Elektrikli Testereyle Saldırı! En Az 5 Yaralı Var
- Alman Otomotiv Devleri Rekabeti Engellemek İçin Birlikte Mi Hareket Ediyor?
- Afganistan'da İntihar Saldırısı: En Az 35 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar