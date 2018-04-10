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Reytinglerde Büyük Sürpriz! Birincilik El Değiştirdi
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Reytinglerde büyük sürpriz! Birincilik el değiştirdi

REYTİNGLERDE BÜYÜK SÜRPRİZ! BİRİNCİLİK EL DEĞİŞTİRDİ

Kıran kırana rekabetin yaşandığı pazartesi gecesinde reytinglerin birincisi belli oldu. Her hafta liderlik ipini göğüsleyen Çukur, bu hafta birinciliği Söz'e kaptırdı.

Tarih : 10 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Reytinglerde Büyük Sürpriz! Birincilik El Değiştirdi(8/10)4

Pazartesi akşamları kıran kırana yaşanan reyting savaşının bu haftaki kazananı Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisi oldu.

ÇUKUR ZİRVEYİ KAPTIRDI

Star TV'de yayınlanan Söz dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisi, üçüncü sırada ise FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisi yer aldı.

AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB'de ise birincilik Çukur'un, ikincilik Survivor'ın, üçüncülük ise Söz'ün oldu.

İşte dün akşamın reyting sıralaması;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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