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Reza Zarrab, Davanın Üçüncü Gününde İfade Vermeye Başladı

REZA ZARRAB, DAVANIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE İFADE VERMEYE BAŞLADI

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanık olarak ifade veren Reza Zarrab, jürili duruşmanın üçüncü gününde mahkemeye getirildi. Zarrab'ın dava dosyasına giren bir fotoğrafı da ilk kez yayınlandı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : Reza Zarrab, Davanın Üçüncü Gününde İfade Vermeye Başladı(5/10)1

Reza Zarrab, Çarşamba günü başlayan jürili duruşmada bugün tekrar hakim karşısına çıktı. İlk günden farklı olarak dün cezaevi kıyafeti giymeyen Zarrab, bugün de gömlek ve ceketle getirildi.

HAKİM: ÇOK ÖNEMLİ BİR SES KAYDI DİNLETİLECEK

Davanın yargıcı Richard Berman, bugünkü duruşmanın başında, yargılamanın geleceğini etkileyebilecek bir ses kaydı olduğunu ve savcılığın bu ses kaydını sunmadan önce "davanın selameti" açısından bu ses kayıtlarının doğrulanmasını istediğini söyledi.

"ZARRAB'IN SES KAYDINI DOĞRULAMASI GEREKİYOR"

Kaydı "hafife almak" istemediğini belirten yargıç doğrulamanın birkaç yöntemi olabileceğini, bunlardan birinin de Zarrab'ın şahsen doğrulaması olabileceğini belirtti. Berman doğrulama konusunda "Bu meseleyi gündeme getirecek kadar kaygılıyım" dedi.

GÜNÜN KONUSU: GIDA TİCARETİ

Duruşma ile ilgili bilgiler, genel olarak salondaki ABD'li gazeteciler tarafından twitter yolu ile aktarılıyor.

ABD'li gazeteci Katie Zavadski'nin iddiasına göre, davada Nisan 2013 yılında, altın ticaretinin yerine öngörülen 'gıda ticaretine' ilişkin Reza Zarrab'ın davada tutuklu yargılanan Hakan Atilla ile konuşmaları görüşülüyor.

Duruşma salonunda bulunan ABD'li gazetecilerin iddiasına göre, Zarrab, jüri önünde Süleyman Aslan ile gıda ticareti konusunu yasal hale getirmek için yeterli gümrük belgelerini nasıl toplayacağını konuştuğunu söyledi.

ZARRAB'IN BİR FOTOĞRAFI YASAL KANIT OLARAK DOSYADA

ABD Hükümeti, Zarrab'ın bir fotoğrafını kanıt olarak dosyaya koydu.

Zarrab davasını izleyen gazetecilerden Adam Klasfeld, savcılığın kanıt olarak sunduğu Reza Zarrab fotoğrafını paylaştı.

DUBAİ ÜZERİNDEN TİCARETİN NASIL YAPILDIĞINI ANLATTI

Duruşmada Zarrab şema çizerek Dubai üzerinden gıda ticaretinin nasıl yapıldığını anlattı. Zarrab, hiçbir zaman Dubai'den ticari malların gönderilmediğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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