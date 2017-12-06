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Reza Zarrab, Duruşmanın Altıncı Gününde İfade Veriyor: Atilla'nın Tutuklanmasına Şaşırdım

REZA ZARRAB, DURUŞMANIN ALTINCI GÜNÜNDE İFADE VERİYOR: ATİLLA'NIN TUTUKLANMASINA ŞAŞIRDIM

Reza Zarrab, ifadesinin altıncı gününde ifade vermeye devam ediyor. Hakan Atilla'nın ofisine hiç gitmediğini söyleyen Zarrab, Atilla'nın tutuklanmasına da şaşırdığını açıkladı.

Tarih : 06 Aralık 2017, 23:50
Puan Ver : Reza Zarrab, Duruşmanın Altıncı Gününde İfade Veriyor: Atilla'nın Tutuklanmasına Şaşırdım(7/10)3

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'nin İran yaptırımlarını delmekle suçlandığı davada tanık olarak dinlenen Reza Zarrab, New York'taki mahkemenin altıncı gününde ifade vermeye devam ediyor.

Duruşma Türkiye saati ile 17.20'de başladı. Atilla'nın avukatları, dün kaldıkları yerden Zarrab'ı çapraz sorgulamaya başladı. Duruşma salonundaki gelişmeler, ABD'li gazeteciler Adam Klasfeld ve Pete Brush tarafından twitter yoluyla dışarıya aktarılıyor.

"HAKAN ATİLLA'NIN TUTUKLANMASINA ŞAŞIRDIM"

Avukatın, "Hakan Atilla tutuklandığında çok şaşırdığınızı söylemişsiniz." ifadesine Zarrab'ın 'Evet' yanıtını verdiği aktarılıyor.

"AHMEDİNEJAD'LA HİÇ GÖRÜŞMEDİM"

Zarrab'ın, asla Hamaney'le görüşmediğini söylediği ve "Ayrıca hiçbir zaman [İran Cumhurbaşkanı] Sayın [Mahmut] Ahmedinejad'la da görüşmedim, hanımefendi" dediği iddia ediliyor.

"ATİLLA'NIN OFİSİNE HİÇ GİTMEDİM"

Avukat Fleming'in, Yargıç Berman'a, "Sayın Yargıç, sanırım bugün ses kayıtlarını düzenlemiş bulunuyoruz." dediği iddia edildi. Sözü edilen kayıtlar dünkü duruşmada dinletilmemişti.

Mahkeme salonunda, savunmaya ait bir ses kaydı çalındığı ifade ediliyor. Ses kaydının, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Zarrab ve Atilla'nın yaptığı bir toplantının ardından, Zarrab ve Aslan'ın yaptığı bir telefon konuşmasına ait olduğu belirtiliyor.

"Bu arada Zarrab'a Atilla'nın ofisine hiç gitmediniz, değil mi?" diye sorulduğu iddia edildi. Zarrab ise "Hayır efendim, binanın hangi katında olduğunu bile bilmiyorum" diye yanıtladı.

"ALT KADEME ÇALIŞANLARIN BİR ŞEYDEN HABERİ YOKTU"

Avukat Fleming'in, Zarrab ile Halkbank çalışanları arasında saygılı bir üslup kullanıldığına dikkat çektiği ifade ediliyor. "Çalışanlar size saygılı davranıyordu, değil mi?" sorusuna Zarrab'ın, "Halkbank personeli, çalışanları her zaman her konuda bana saygılı davranıyordu... Ben de onlara saygılı davranıyordum." diye yanıt verdiği iddia ediliyor.

Zarrab'ın, çalışanı yanlış yönlendirdiğini kabul etti ve "Alt kademelerde çalışanlar ne yaptığımızı asla bilmiyordu" dediği öne sürülüyor.

"SÜREKLİ MAGAZİN SAYFALARINDAYDIK"

Avukat Fleming, Zarrab'a "Türkiye'de çok ünlü bir kadınla evliydiniz, bu doğru mu?" diye sordu. "Evet" cevabı veren Zarrab'a bu kez "İkiniz magazin sayfalarına çok çıkıyor muydunuz?" diye soruldu. Zarrab ise "Sürekli. Hakkımızda gazete ve dergilerde çok fazla haber çıkıyordu" dedi.

"MAGAZİN HABERLERİNİN YÜZDE 99'U YALANDI"

Avukat Fleming, Zarrab'a magazin basınının çektiği lüks yaşamını gösteren bazı fotoğrafları sordu. Zarrab "Bu fotoğraflar medya tarafından gizlice çekilmiş ve yayınlanmış görüntülerdir. Basında bizle ilgili çıkan haberlerin yüzde 99'u uydurma ve yalan haberlerdi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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