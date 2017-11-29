Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

Reza Zarrab Suçunu Kabul Etti! Hakan Atilla'ya Karşı Tanıklık Yapacak

REZA ZARRAB SUÇUNU KABUL ETTİ! HAKAN ATİLLA'YA KARŞI TANIKLIK YAPACAK

Reza Zarrab suçunu kabul etti. Zarrab, davada tek sanık olan Hakan Atilla'ya karşı tanıklık yapmak üzere bugün ya da yarın mahkemeye getirilecek.

Tarih : 29 Kasım 2017, 00:20
Puan Ver : Reza Zarrab Suçunu Kabul Etti! Hakan Atilla'ya Karşı Tanıklık Yapacak(5/10)1

DHA'nın haberine göre; ABD'de süren davanın Savcısı, Reza Zarrab'ın suçunu kabul ettiğini ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya karşı tanıklık yapacağını açıkladı.

"BUGÜN YARIN MAHKEMEYE GELECEK"

Davanın bugünkü duruşması öncesi Yargıç Richard Berman'ın, "Mahkemeye kim gelecek?" sorusunu yanıtlayan Savcı, "Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Atilla'ya karşı tanıklık yapmak üzere bugün ya da yarın mahkemeye getirilecek" dedi.

HAKİM VE SAVCI ARASINDAKİ DİYALOG

Hakim Berman: Bugün kimleri tanık olarak çağıracaksınız

Savcı Sid Kamaraju: OFAC'tan bilirkişi Mark Dubowitz, FBI ajanı Lisa Palluconi, FBI tanığı Bülent Bulut ve eğer zaman kalırsa Reza Zarrab savcılığın tanıkları olarak bugün kürsüye çıkacaklar.

ATİLLA'NIN AVUKATLARININ ERTELEME TALEBİ REDDEDİLDİ

Öte yandan Hakan Atilla'nın avukatlarının yaptığı erteleme telebi ise mahkeme tarfından reddedildi. Davanın bugün başlaması bekleniyor.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ: BİZ BU TİYATROYU TANIMIYORUZ!

Yaşananlarla ilgili AK Parti'den ilk tepki ise, Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. Ünal, yaşananları tiyatro olarak değerlendirip, "Biz bu tiyatroyu gündemimize almıyoruz. Biz bu tiyatroyu tanımıyoruz!" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Reza  Zarrab  Suçunu  Kabul  Etti  Hakan  Atilla  Ya  Karşı  Tanıklık  Yapacak  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER