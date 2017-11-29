Reza Zarrab suçunu kabul etti. Zarrab, davada tek sanık olan Hakan Atilla'ya karşı tanıklık yapmak üzere bugün ya da yarın mahkemeye getirilecek.

DHA'nın haberine göre; ABD'de süren davanın Savcısı, Reza Zarrab'ın suçunu kabul ettiğini ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya karşı tanıklık yapacağını açıkladı.

"BUGÜN YARIN MAHKEMEYE GELECEK"

Davanın bugünkü duruşması öncesi Yargıç Richard Berman'ın, "Mahkemeye kim gelecek?" sorusunu yanıtlayan Savcı, "Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Atilla'ya karşı tanıklık yapmak üzere bugün ya da yarın mahkemeye getirilecek" dedi.

HAKİM VE SAVCI ARASINDAKİ DİYALOG

Hakim Berman: Bugün kimleri tanık olarak çağıracaksınız

Savcı Sid Kamaraju: OFAC'tan bilirkişi Mark Dubowitz, FBI ajanı Lisa Palluconi, FBI tanığı Bülent Bulut ve eğer zaman kalırsa Reza Zarrab savcılığın tanıkları olarak bugün kürsüye çıkacaklar.

ATİLLA'NIN AVUKATLARININ ERTELEME TALEBİ REDDEDİLDİ

Öte yandan Hakan Atilla'nın avukatlarının yaptığı erteleme telebi ise mahkeme tarfından reddedildi. Davanın bugün başlaması bekleniyor.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ: BİZ BU TİYATROYU TANIMIYORUZ!

Yaşananlarla ilgili AK Parti'den ilk tepki ise, Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. Ünal, yaşananları tiyatro olarak değerlendirip, "Biz bu tiyatroyu gündemimize almıyoruz. Biz bu tiyatroyu tanımıyoruz!" dedi.

Kaynak: haberinburada