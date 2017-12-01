Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

REZA ZARRAB, YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI! BU KEZ MAHKUM KIYAFETİ GİYMEDİ


Reza Zarrab, Yeniden Hakim Karşısına Çıktı! Bu Kez Mahkum Kıyafeti Giymedi
Tarih : 01 Aralık 2017, 05:50
Puan Ver : Reza Zarrab, Yeniden Hakim Karşısına Çıktı! Bu Kez Mahkum Kıyafeti Giymedi(6/10)2

ABD'nin İran'a ambargosunu delmek suçlamasıyla ABD'de yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın jürili ikinci duruşması New York'ta devam etti. Hakan Atilla ve davada tanık olan Reza Zarrab mahkemeye getirildi.

ZARRAB CEZAEVİ KIYAFETİ GİYMEDİ

Önceki duruşmaya ayakları zincirli olarak ve üzerinde cezaevi kıyafeti ile getirilen Zarrab'ın, ikinci duruşmada cezaevi tulumu giymediği görüldü.

6 SAAT İFADE VERMİŞTİ

Zarrab, ilk duruşmada yaklaşık 6 saat ifade vermişti.

Hakim Berman duruşma sonunda, Zarrab'ın mahkum kıyafetiyle gelmesinden ötürü endişe duyduğunu belirterek, "ifade vermenin zaten zor olduğunu, bu kıyafet yerine gömlek ve kravat giyebilmesi için emir imzalayabileceğini" söylemişti.

"BANA HİÇBİR SÖZ VERİLMEDİ"

Reza Zarrab duruşmaya takım elbiseyle gelmesinin gerekçesini 'Avukatlarım bana hakimin izin verdiğini söyledi. Ancak bu herhangi bir anlam taşımıyor. Bana hiçbir söz verilmedi' diye açıkladı.

"TEHDİT EDİLDİM, KORUMA ALTINDAYIM"

Zarrab ayrıca tehdit aldığını da belirterek "New York'ta cezaevindeyken tehdit edildim. Bu nedenle koruma altındayım" dedi.

İşte Zarrab'ın ifadeleri:

İran Petrol Şirketi'nden alım yapan tek ülke Türkiye değil. Hindistan, Çin, Kore, Japonya, İtalya da aynı yöntemi kullandı. (Bu ülkeler de ambargoyu deldi)

Savcının, "Çin'de şirket kurdunuz mu?" sorusuna Zarrab "Evet ama İran'la iş yaptığımı öğrenince Çin beni pazarından attı" diye cevap verdi.

Duruşmada ayrıca Zarrab'a Türkiye'de bazı Halkbank yetkilileri ve Hakan Atilla ile yaptığı telefon görüşmelerinin kayırları dinletildi. Atilla ile yaptığı WhatsApp görüşmelerinin kayıtları da dosyaya girdi.

SONRAKİ DURUŞMA 17:30'DA

Duruşma Türkiye saatiyle 00:45'te sona erdi. Sonraki oturum bugün Türkiye saatiyle 17:30'da başlayıp 22:00'da bitecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Reza  Zarrab  Yeniden  Hakim  Karşısına  Çıktı  Bu  Kez  Mahkum  Kıyafeti  Giymedi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER