ABD'nin İran'a ambargosunu delmek suçlamasıyla ABD'de yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın jürili ikinci duruşması New York'ta devam etti. Hakan Atilla ve davada tanık olan Reza Zarrab mahkemeye getirildi.

ZARRAB CEZAEVİ KIYAFETİ GİYMEDİ

Önceki duruşmaya ayakları zincirli olarak ve üzerinde cezaevi kıyafeti ile getirilen Zarrab'ın, ikinci duruşmada cezaevi tulumu giymediği görüldü.

6 SAAT İFADE VERMİŞTİ

Zarrab, ilk duruşmada yaklaşık 6 saat ifade vermişti.

Hakim Berman duruşma sonunda, Zarrab'ın mahkum kıyafetiyle gelmesinden ötürü endişe duyduğunu belirterek, "ifade vermenin zaten zor olduğunu, bu kıyafet yerine gömlek ve kravat giyebilmesi için emir imzalayabileceğini" söylemişti.

"BANA HİÇBİR SÖZ VERİLMEDİ"

Reza Zarrab duruşmaya takım elbiseyle gelmesinin gerekçesini 'Avukatlarım bana hakimin izin verdiğini söyledi. Ancak bu herhangi bir anlam taşımıyor. Bana hiçbir söz verilmedi' diye açıkladı.

"TEHDİT EDİLDİM, KORUMA ALTINDAYIM"

Zarrab ayrıca tehdit aldığını da belirterek "New York'ta cezaevindeyken tehdit edildim. Bu nedenle koruma altındayım" dedi.

İşte Zarrab'ın ifadeleri:

İran Petrol Şirketi'nden alım yapan tek ülke Türkiye değil. Hindistan, Çin, Kore, Japonya, İtalya da aynı yöntemi kullandı. (Bu ülkeler de ambargoyu deldi)

Savcının, "Çin'de şirket kurdunuz mu?" sorusuna Zarrab "Evet ama İran'la iş yaptığımı öğrenince Çin beni pazarından attı" diye cevap verdi.

Duruşmada ayrıca Zarrab'a Türkiye'de bazı Halkbank yetkilileri ve Hakan Atilla ile yaptığı telefon görüşmelerinin kayırları dinletildi. Atilla ile yaptığı WhatsApp görüşmelerinin kayıtları da dosyaya girdi.

SONRAKİ DURUŞMA 17:30'DA

Duruşma Türkiye saatiyle 00:45'te sona erdi. Sonraki oturum bugün Türkiye saatiyle 17:30'da başlayıp 22:00'da bitecek.

Kaynak: haberinburada