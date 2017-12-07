Reza Zarrab'ın, "60 yıl hiç ayrılmayacağız" sözüyle Ebru Gündeş'e aldığı 7 milyon euroluk yatın nerede olduğu ortaya çıktı. Yat, 1,5 yıldır Bodrum'da bir tersanede.

Reza Zarrab'ın evlenirken "60 yıl hiç ayrılmayacağız" diyerek şarkıcı Ebru Gündeş'e verdiği "60 Years" adlı 7 milyon euroluk yatın, 1.5 yıl önce Bodrum'da bir tersaneye çekildiği ortaya çıktı.

2016'DAN BERİ YERİNDEN KIPIRDAMIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'deki tüm mal varlığına el konulmasından sonra gözler Zarrab'ın şirketleri, evleri ve sahip olduğu mallarına çevrildi. Zarrab'a ait olduğu belirtilen Malta bayraklı 7 milyon Euro değerindeki "60 years" adlı yat, Zarrab ABD'de tutuklandıktan sonra deniz yüzü göremedi. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre 2012'de suya indirilen yat, 2016'nın mayıs ayından beri bakım için çekildiği Bodrum İçmeler'deki Ağanlar Tersanesi'nde bulunuyor.

İŞLEM YAPILMADI

Zarrab'ın tutuklanmasından sonra Türkiye'de bulunan malları konusunda tasarrufa gidilmesiyle 45 metrelik yat da suya indirilmedi, personelinin işine son verildi. Bodrum Liman Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre "60 Years" adlı yatla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Malta bayraklı olan yatın Zarrab'ın el konulan mal varlıkları arasında olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yok. Yatın eşi Ebru Gündeş ya da başka bir kişinin üzerinde olması halinde el koymanın yapılamayacağı belirtildi.

'60 YIL' SÖZÜ

Yatın en önemli özelliği ismi... Zarrab'ın "60 Years" adını verdiği yatı ismi, işadamının evlenirken Ebru Gündeş'e verdiği "60 yıl hiç ayrılmayacağız" sözünden geliyor. Zarrab bu sözden hareketle göğsüne "60 yıl" yazılı dövme yaptırırken, aynı ifade çiftin Kanlıca'daki yalılarının kapısında da yazılı.

2012'DE SUYA İNDİRİLDİ

Zarrab'ın Ebru Gündeş'le evlendikleri 2010 yılında yapımına başlanan lüks motor yat, 2 ay boyunca kapsamlı testlere tabi tutulduktan sonra Royal Craft Yachting tarafından Haziran 2012'de suya indirilerek Zarrab'a teslim edildi. O yıl, Monaco'daki Yat Show'da da sergilenen '60 Years'ın iç yerleşimi ve donanımı İstanbul Tuzla'da tamamlandı. Yatın dizaynına bakıldığında güvertesinde tavandan açılan televizyon ve dönerek bara dönüşen dolap, yine havuzlukta gösterişli elips masa görülüyor.

Kaynak: haberinburada