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Reza Zarrab'ın Kendisine Tezavüz Ettiğini İddia Eden Eski Hücre Arkadaşı Dava Açtı

REZA ZARRAB'IN KENDİSİNE TEZAVÜZ ETTİĞİNİ İDDİA EDEN ESKİ HÜCRE ARKADAŞI DAVA AÇTI

ABD'deki davada tanık olarak ifade veren Reza Zarrab'ın 60 yaşındaki siyahi eski hücre arkadaşı, Zarrab tarafından tecavüze uğradığını iddia ederek dava açtı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 06:20
Puan Ver : Reza Zarrab'ın Kendisine Tezavüz Ettiğini İddia Eden Eski Hücre Arkadaşı Dava Açtı(7/10)3

ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmek suçundan 2016 Mart'ında New York'ta gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra savcılıkla anlaşıp itirafçı olan Reza Zarrab hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

5 AY AYNI HÜCREDE KALMIŞLAR

New York Times'tan Benjamin Weiser'ın haberne göre, Zarrab'la 2016 Kasım'ından 2017 Mart'ına kadar Metropolitan cezaevinde aynı hücreyi paylaşan mahkum, bu dönemde Zarrab tarafından tecavüze uğradığını iddia ederek mahkemede dava açtı.

60 YAŞLARINDA VE AFRİKA KÖKENLİ

60 yaşlarında ve Afrika kökenli olan adam, Zarrab'la bir dönem hücre arkadaşı olduklarını, Zarrab'ın özel bir avukat tutması için kendisine para teklif ettiğini söyledi. İsmi açıklanmayan yaşlı adamın açtığı davada, Zarrab'ın adamın Afrika'daki ailesine para gönderdiğine dair belgeler de sunuldu.

"ÇARESİZDİM VE BENDEN GÜÇLÜYDÜ"

Tecavüz iddiasıyla ilgili ifade veren yaşlı adam "Çaresizdim ve benden daha genç birine karşı koyamadım. Ayrıca utanıyordum ve şikayet etmekten de korktum" dedi.

Zarrab'ın 8 Mart'ta tekrar tecavüz girişiminde bulunduğunu ve bu sefer bağırarak yardım istediğini söyleyen mahkum, olay ortaya çıkınca da şikayetçi olmaya karar vermiş.

CEZAEVİ YETKİLİLERİ DELİL BULAMAMIŞ

İddia sahibi mahkumun avukatı Alexei Schacht, bu olay gerçekleştiğinde cezaevi yetkililerinin bir soruşturma açtığını, ancak delil bulunamadığı için soruşturmanın kapatıldığını söyledi. Cezaevi yetkilileri ise bu konuda açıklama yapmaktan çekindi.

Zarrab'ın avukatı Robert J. Anello ise, iddiaların tamamen asılsız ve çirkin bir iftira olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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