İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Reza Zarrab hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el konuldu.

Zarrab'ın el konulan malları arasında fabrika, şirket, ofisler, köşk, yalılar ve dairerler yer alıyor.

YALIYI KIZININ ÜZERİNE YAPMIŞTI

Zarrab'ın İstanbul Boğaz'ında Kanlıca'da iki yalısı Kandilli'de bir köşkü bulunuyor. Kanlıca'daki yalının birinin Ebru Gündeş üzerine olduğu, Gündeş'in de 1.5 yıl önce bunu kızı Alara'nın üzerine devrettiği öğrenildi. Zarrab'ın kızı da listede yer aldığı için yalıya el konuldu.

YARIŞ ATI, FABRİKA, JET, YAZLIK

Zarrab'ın ayrıca 12 milyon dolar değerinde 'Challenger 300′ tipli özel jeti, 1 milyon 50 bin lira değerindeki Nazmi Ziya'nın 'Kendi Evi' tablosu, Büyükçekmece'de 47 adet dairesi, 1 milyon 850 bin değerindeki yazlığı; yine İstanbul'da 4 milyon liralık dairesi, Bakırköy'de üç süper lüks dairesi, Metroport Busidence Plaza'da iki ofis katı, yarış atı, Tuzla'da fabrikası var.

EL KONULAN ŞİRKETLER

Yaklaşık 300 milyonluk gayrimenkule sahip olan Reza Zarrab'ın ortak olduğu şirketler şöyle:

- Roysar Deni̇zci̇li̇k Endüstri̇yel Maki̇ne ve Kıymetli̇ Madenler Sanayi̇ Ti̇caret A,Ş.- Roysar Holdi̇ng A.Ş.- Roysar Gıda Dış Ti̇caret Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇- Roysar Altın Ti̇caret İthalat Ve İhracat Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇- Are Havacılık A.Ş.- Roysar Mobi̇lya Dekorasyon Sanayi̇ Ve Ti̇caret A.Ş.

Kaynak: haberinburada