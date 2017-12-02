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Reza Zarrab'ın Mal Varlığına El Konuldu! Herkes Soruyor: Ebru Gündeş'in Mallarına El Konulacak mı?

REZA ZARRAB'IN MAL VARLIĞINA EL KONULDU! HERKES SORUYOR: EBRU GÜNDEŞ'İN MALLARINA EL KONULACAK MI?

Reza Zarrab ve yakınlarının Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu. Herkes, Zarrab'ın eşi ve doğal olarak en yakını olan "Ebru Gündeş'in mal varlığına el konulacak mı?" sorusunu sormaya başladı.

Tarih : 02 Aralık 2017, 03:10
Puan Ver : Reza Zarrab'ın Mal Varlığına El Konuldu! Herkes Soruyor: Ebru Gündeş'in Mallarına El Konulacak Mı?(10/10)6

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Reza Zarrab ve yakınlarının Türkiye'deki tüm mal varlığına el konuldu.

EBRU GÜNDEŞ'İN MAL VARLIĞINA EL KONULACAK MI

Yaşanan bu gelişmenin ardından akıllara ilk olarak "Ebru Gündeş'in mal varlığına el konuldu mu?" sorusu geldi.

Zira Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın eşi ve çocuğunun annesi. Doğal olarak en yakını. Bu durumda Ebru Gündeş'in mal varlığına el konulması da kaçınılmaz ihtimaller arasında yer alıyor.

LİSTEDE EBRU'NUN ADI YOK

Ancak kararın medyaya yansımasından kısa bir süre sonra mal varlığına el konulan 23 kişinin listesi de ortaya çıktı.

Listenin başında Reza Zarrab'dan sonra kızı Alara yer alıyor. Ancak listede Ebru Gündeş'in adı yer almıyor.

YALIDAN AYRILMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Ebru Gündeş geçtiğimiz ay, evlendikten sonra taşındığı ve eşi Reza Zarrab'a ait olan yalıdan da ayrılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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