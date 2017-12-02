REZA ZARRAB'IN MALLARINA EL KOYAN BAŞSAVCILIKTAN YENİ HAMLE: TÜM KURUMLAR UYARILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına "yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk" suçu nedeniyle el konulması kararı verildi.
Mal varlığına el konulanlar listesinde Zarrab'la birlikte 22 kişi daha var. Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararını veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir hamle daha geldi.
İLGİLİ KURUMLAR UYARILDI
Başsavcılığın el koyma kararını tapu, banka ve ticaret siciline gönderdiği öğrenildi. Böylece Zarrab ve yakınlarının banka hesaplarına, tapularına ve şirketlerine el koyma işlemi yürürlüğe girmiş oldu.
300 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI
Yaklaşık 300 milyon liralık gayrimenkule sahip olan Reza Zarrab'ın mal varlığı şöyle: İstanbul Boğaz'ında Kanlıca'da iki adet yalının sahibi olan Sarraf'ın Kandilli'de bir köşkü bulunuyor. 12 milyon dolar değerinde 'Challenger 300′ tipli özel jeti, 1 milyon 50 bin lira değerindeki Nazmi Ziya'nın 'Kendi Evi' tablosu, Büyükçekmece'de 47 adet dairesi, 1 milyon 850 bin değerindeki yazlığı, yine İstanbul'da 4 milyon liralık dairesi, Bakırköy'de üç süper lüks dairesi, Metroport Busidence Plaza'da iki ofis katı, Tuzla'da fabrikası bulunuyor. Kaynak: Sabah.com.tr
Kaynak: haberinburada
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