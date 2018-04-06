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Reza Zarrab'ın Rüşvet Verdiği Gardiyan Tutuklandı
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Reza Zarrab'ın rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı

REZA ZARRAB'IN RÜŞVET VERDİĞİ GARDİYAN TUTUKLANDI

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme suçlamasıyla New York'ta tanık olarak dinlenen iş adamı Reza Zarrab'ın, cezaevinde rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı.

Tarih : 06 Nisan 2018, 01:10
Puan Ver : Reza Zarrab'ın Rüşvet Verdiği Gardiyan Tutuklandı(8/10)4

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlamalar ile New York'ta tutuklu olarak yargılanırken, FBI ve başsavcılık ile işbirliğine giderek sanıklıktan 'tanık' konumuna geçen İran asıllı Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab'ın cezaevinde rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı.

ZARRAB'A CEP TELEFONU VE ALKOL TEMİN ETTİ

Manhattan'daki Metropolitan Cezaevi'nde rüşvet karşılığında federal yasalara ve cezaevi kurallarına aykırı olarak cep telefonu ve alkol sağlayan federal infaz memuru Victor Casado, perşembe sabahı New York'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

"MAHKUMLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI"

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı hazırladığı iddianamede "Gardiyan Victor Casado, federal mahkumların güvenliğini sağlama görevini kötüye kullandı. Cezaevine kaçak yollarla yasak olan maddeler sokarak, rüşvet karşılığında mahkumlara vererek kendisine verilen görevi kötüye kullandı. Eylemleri sadece federal yasaları ve hapishane protokolünü ihlal etmemekle kalmadı, aynı zamanda diğer cezaevi gardiyanları için ek riskler oluşturdu" dedi.

REZA ZARRAB, 45 BİN DOLAR VERDİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Zarrab, 'tanık' olarak verdiği ifadelerde cezaevi gardiyanına kendisine cep telefonu ve alkol sağlaması karşılığında toplam 45 bin dolar rüşvet verdiğini itiraf etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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