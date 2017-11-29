Amerika Adalet Bakanlığı'na bağlı elektronik işlemlerin gerçekleştiği sistemde "gizlilik" kaydı bulunan 366 sıralı dosyadaki belgeler üzerindeki gizlilik kararı hakim Richard Berman tarafından kaldırıldı.

ZARRAB TÜM SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Sistemde yer alan belgeye göre Zarrab kendine yöneltilen suçlamaları kabul ettiğini ifade ettikten sonra imzalıyor. Belgede, Zarrab kendisine isnat edilen tüm suçlamaları kabul ettiğini belirterek bu kararı hiçbir zorlama ve baskı olmadan kendi isteğiyle yaptığını ifade ediyor.

İşte Zarrab'ın imzaladığı belgeler:

SAVCILIK: ZARRAB KİLİT TANIK

Öte yandan İddia makamı adına Savcı Yardımcısı David Denton, davanın sanıklarından Reza Zarrab'ın suçlarını kabul ederek savcılıkla işbirliği yaptığını ve tanık kürsüsünde Atilla ile olan ilişkisini detaylarıyla anlatacağını açıkladı. Zarrab'ın Atilla davasında kilit tanık olduğunu söyleyen Denton, sunacakları kanıtların Atilla'nın yalanlarını ve gizli işlerini göstereceğini savundu. "Zarrab'ın kaynak sağladığını, Atilla'nın ise yöntem gösterdiğini" öne süren Denton, Atilla'nın 6.3 milyar dolarlık parasal işlemleri organize ettiğini savunarak, "Atilla ABD bu işin farkına varınca insani yardım adı altında sahte evraklar hazırlayarak aynı işlere devam etti" dedi.

Kaynak: haberinburada