REZA ZARRAB'IN, SUÇUNU KABUL ETTİĞİ BELGE YAYINLANDI
Amerika Adalet Bakanlığı'na bağlı elektronik işlemlerin gerçekleştiği sistemde "gizlilik" kaydı bulunan 366 sıralı dosyadaki belgeler üzerindeki gizlilik kararı hakim Richard Berman tarafından kaldırıldı.
ZARRAB TÜM SUÇLAMALARI KABUL ETTİ
Sistemde yer alan belgeye göre Zarrab kendine yöneltilen suçlamaları kabul ettiğini ifade ettikten sonra imzalıyor. Belgede, Zarrab kendisine isnat edilen tüm suçlamaları kabul ettiğini belirterek bu kararı hiçbir zorlama ve baskı olmadan kendi isteğiyle yaptığını ifade ediyor.
İşte Zarrab'ın imzaladığı belgeler:
SAVCILIK: ZARRAB KİLİT TANIK
Öte yandan İddia makamı adına Savcı Yardımcısı David Denton, davanın sanıklarından Reza Zarrab'ın suçlarını kabul ederek savcılıkla işbirliği yaptığını ve tanık kürsüsünde Atilla ile olan ilişkisini detaylarıyla anlatacağını açıkladı. Zarrab'ın Atilla davasında kilit tanık olduğunu söyleyen Denton, sunacakları kanıtların Atilla'nın yalanlarını ve gizli işlerini göstereceğini savundu. "Zarrab'ın kaynak sağladığını, Atilla'nın ise yöntem gösterdiğini" öne süren Denton, Atilla'nın 6.3 milyar dolarlık parasal işlemleri organize ettiğini savunarak, "Atilla ABD bu işin farkına varınca insani yardım adı altında sahte evraklar hazırlayarak aynı işlere devam etti" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar