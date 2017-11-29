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REZA ZARRAB'IN TANIKLIK YAPACAĞI ABD'DEKİ DURUŞMA BAŞLADI


Reza Zarrab'ın Tanıklık Yapacağı ABD'deki Duruşma Başladı
Tarih : 29 Kasım 2017, 19:10
Puan Ver : Reza Zarrab'ın Tanıklık Yapacağı Abd'deki Duruşma Başladı(8/10)4

Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın sanık olarak yargılandığı mahkemenin ikinci duruşması başladı. Duruşmada Reza Zarrab tanık olarak dinlenecek.

"YILDIZ TANIK" ZARRAB

Hatırlanacağı gibi New York Güney Bölgesi Mahkemesi'nde görülen dünkü duruşmada savcı David Denton, Zarrab'ı savcılık makamının "yıldız tanığı" olarak nitelemişti.

Türkiye saati ile 17:15'te başlayan davada Zarrab, saat 20.00'den itibaren tam 3 gün boyunca tanık sandalyesinde oturacak.

ZARRAB KADIN VE ALKOL İÇİN RÜŞVET VERMİŞ

Atilla'nın avukatları duruşmanın ilk gününde Zarrab'ın tanıklığı aleyhine konuşup Zarrab'ın ABD hapishanelerinde bile rüşvet vermeye devam ettiğini öne sürerek alkol, kadın ve yiyecek getirttiğini iddia etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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