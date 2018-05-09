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Rezidansta şüpheli ölümün kilit ismiydi! Pizza söyleyince yakalandı

REZİDANSTA ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN KİLİT İSMİYDİ! PİZZA SÖYLEYİNCE YAKALANDI

Esenyurt'ta intihar ettiğini iddia ettiği sevgilisini hastaneye bırakıp kaçan ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi pizza sipariş edince yakayı ele verdi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 22:10
Puan Ver : Rezidansta Şüpheli Ölümün Kilit İsmiydi! Pizza Söyleyince Yakalandı(9/10)5

Esenyurt'ta intihar ettiğini öne sürdüğü kız arkadaşı 18 yaşındaki Buket Şişek'i hastaneye bırakıp kaçan şüpheli gözaltına alındı.

5'İNCİ KATTAN ATLADIĞINI İDDİA ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık 2017'de Esenyurt'ta bir sitenin beşinci katındaki günlük kiralık daireden atlayarak intihar ettiği öne sürülen Şişek'in ölümüne ilişkin, çalışma başlattı.

PİZZA SİPARİŞ ETTİ, YAKAYI ELE VERDİ

Şişek'i yaralı halde hastaneye bırakıp kaçan Erhan M'nin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, Bağcılar'da yaptığı fiziki çalışmalarını sürdüren polis, dün akşam saatlerinde şüphelinin bir restorandan pizza siparişi verdiğini belirledi.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, üzerinden Gökhan E. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan şüpheli Erhan M.'yi yakaladı.

11 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Emniyette tehdit, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından 11 kaydı, 5 suçtan da aranması bulunan şüphelinin hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Buket Şişek'in acil serviste kaydedilen son görüntüsü

Şüpheli emniyetteki sorgusunda Şişek'in intihar ettiğini, kendisinin hakkında kesinleşmiş hapis cezasının olduğu için hastaneden kaçtığını anlattı

Buket Şişek

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli "kasten adam öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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