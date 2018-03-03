Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Ricardo Quaresma çılgına döndü: Josef'i getirin bana

RİCARDO QUARESMA ÇILGINA DÖNDÜ: JOSEF'İ GETİRİN BANA

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, derbide Josef de Souza ile yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart görünce adeta çıldırdı. Soyunma odası duvarlarını yumruklayan yıldız, "Josef'i getirin bana" diye bağırdı.

Tarih : 03 Mart 2018, 12:10
Puan Ver : Ricardo Quaresma Çılgına Döndü: Josef'i Getirin Bana(9/10)5

Geçtiğimiz pazar günü oynanan derbinin 'kahramanı' Ricardo Quaresma, önceki akşam oynanan Fenerbahçe maçında 'çileden çıkan' isim oldu.

Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sinirlerine hakim olamayan ve Josef'le tokat atarak, hem ortalığı karıştıran hem de takım arkadaşlarını yalnız bırakan Portekizli oyuncu sinir küpüydü.

"JOSEF'İ GETİRİN BANA"

Q7'nin sinirli ve gergin tavırları, maç sonunda da soyunma odasında devam etti. Takım arkadaşları soyunma odasına dönünce, "Onlar da döndü mü?" diye soran Portekizli "Evet" cevabı alınca, "Josef'le konuşacağım, getirin onu bana" diyerek kapıya hamle yaptı. Şenol Güneş'in "otur" demesine rağmen hocasını dinlemeyen Q7'yi takım arkadaşları zorlukla sakinleştirirken; Q7'nin, "Telefonunu bulun hemen, onunla konuşmak istiyorum" diye bağırışları koridorlara kadar taştı.

.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ricardo  Quaresma  Çılgına  Döndü  Josef  İ  Getirin  Bana    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER