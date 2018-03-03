RİCARDO QUARESMA ÇILGINA DÖNDÜ: JOSEF'İ GETİRİN BANA
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, derbide Josef de Souza ile yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart görünce adeta çıldırdı. Soyunma odası duvarlarını yumruklayan yıldız, "Josef'i getirin bana" diye bağırdı.
Geçtiğimiz pazar günü oynanan derbinin 'kahramanı' Ricardo Quaresma, önceki akşam oynanan Fenerbahçe maçında 'çileden çıkan' isim oldu.
Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sinirlerine hakim olamayan ve Josef'le tokat atarak, hem ortalığı karıştıran hem de takım arkadaşlarını yalnız bırakan Portekizli oyuncu sinir küpüydü.
"JOSEF'İ GETİRİN BANA"
Q7'nin sinirli ve gergin tavırları, maç sonunda da soyunma odasında devam etti. Takım arkadaşları soyunma odasına dönünce, "Onlar da döndü mü?" diye soran Portekizli "Evet" cevabı alınca, "Josef'le konuşacağım, getirin onu bana" diyerek kapıya hamle yaptı. Şenol Güneş'in "otur" demesine rağmen hocasını dinlemeyen Q7'yi takım arkadaşları zorlukla sakinleştirirken; Q7'nin, "Telefonunu bulun hemen, onunla konuşmak istiyorum" diye bağırışları koridorlara kadar taştı.
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Kaynak: haberinburada
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