RİCARDO QUARESMA, PORTEKİZ'DE DİKTATÖRLÜĞÜN SONA ERMESİNİ KUTLADI
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, TFF'nin olaylı Fenerbahçe derbisiyle ilgili kararını açıklamasının yankıları sürerken sosyal medya hesabından Portekiz'de diktatörlüğün sona ermesini kutladı.
TFF'nin olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili aldığı kararın yankıları sürerken Siyah Beyazlılar'ın yıldızı Ricardo Quaresma'dan ilginç bir paylaşım geldi.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda ülkesinde 25 Nisan 1974'te gerçekleşen ve diktatör Antonio de Oliveira Salazar'ın devrilmesiyle sonuçlanan Karanfil Devrimi'ni kutladı.
"BUGÜN ÜLKENİN HER YERİNDE BAYRAM VAR"
Kadıköy'deki maçta korner kullanmaya gittiği sırada tribünlerden kendisine defalarca yabancı madde atılan yıldız futbolcu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Portekiz için bugün çok önemli. Bugün, diktatörlüğün sona erdiği gün. Şu an fikirlerimizi korkmadan haykırabildiğimiz özgür bir rejimde yaşıyorsak bu, o günkü rejime karşı duranlar sayesinde. Bugün, ülkenin her yerinde bayram var. Umuyorum ki herkes eğleniyordur."
Kaynak: haberinburada
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