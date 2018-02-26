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Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş'e büyük övgü

RİCARDO QUARESMA'DAN ŞENOL GÜNEŞ'E BÜYÜK ÖVGÜ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta 2 gol ile yıldızlaşan Ricardo Quaresma, Şenol Güneş'in çok büyük bir teknik adam olduğunu dile getirdi.

Tarih : 26 Şubat 2018, 00:20
Puan Ver : Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş'e Büyük Övgü(9/10)5

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça attığı iki golle damga vuran Ricardo Quaresma maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ONDAN HER GEÇEN GÜN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUM"

Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda çok baskılı oynadıklarını ifade eden Quaresma, "Takım olarak çok iyi çalıştık, önümüzde çok uzun bir yol var ve son ana kadar mücadele etmek zorundayız. Attığım trivela gollerinden birini seçmek tabii ki çok zor ancak bugün attığım gol, maçın önemi ve kulübe verdiğim katkı açısından çok önemliydi. Benim için de her zaman çok özel bir anlamı ve önemi olacak. Her gün çok sıkı çalışıyorum ve taraftara, kulübe bir şeyler vermek için mücadele ediyorum. Başımızda çok büyük bir hoca var ve ondan her geçen gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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