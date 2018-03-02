RİCARDO QUARESMA'YA AĞIR FATURA! İŞTE BEKLENEN CEZA
Türkiye Kupasında Fenerbahçe ile oynadıkları derbide kırmızı kartla oyun dışında kalan Ricardo Quaresma'nın 5-6 maç ceza alması bekleniyor.
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe maçındaki olaylı maçın 52. dakikasında Josef de Souza'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Ricardo Quaresma ağır bir faturayla karşı karşıya kaldı.
Disiplin Kurulu'na sevk edilecek olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya 5-6 maç ceza gelmesi gündemde. Kural dışı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi doğrultusunda "şiddetli hareket"ten ceza alacak olan Quaresma'yı "İçtima" maddesi yakacak.
"İÇTİMA" MADDESİYLE CEZASI KATLANACAK
Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrasında Mehmet Ekici'ye de bir harekette bulunan Portekizli oyuncunun cezası, 10. maddedeki İçtima başlığındaki "Fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihlal için öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir" maddesi ile birlikte katlanacak.
Şiddetli hareketten en az 3 maç ceza çıkması kesin olan Quaresma'nın cezası, böylece içtima maddesi ile birlikte 5-6 maça kadar yükselecek.
"TAHRİK"TEN CEZASI İNDİRİLEBİLİR
Ricardo Quaresma'yı kurtarabilecek tek nokta ise, tahrik maddesi olacak. Ricardo Quaresma'nın yaşanan olayda "tahrik" olduğuna kanaat getirilmesi durumunda, verilecek ceza 3'te birine kadar inecek. Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
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