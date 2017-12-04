Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyetini şu sözlerle değerlendirdi...

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri;

Fenerbahçelilerin izlemek istediği takım bu. Yüklenen, baskı kuran bir takım. Bütün Fenerbahçeliler bu takımı görmek istiyordur. Mesela Abdulkerim Durmaz şu an çok keyiflidir.

Yardımlaşmanın olması için fiziğe inanan, daha atletik oyuncularla oynamak isteyen bir teknik adam. Valbuena'nın olduğu dönemlerde Fenerbahçe'nin koşu gücü bu kadar iyi değildi. Fenebahçe'nin hep 12 adamı eksikti. Baskısı coşkusu oyuncuyu daha da hırslandırır.

"FENERBAHÇE DAHA DA FORM TUTACAK"

Hoca Valbuena ile Giuliano'yu beraber oynatmam diyor. Aykut Kocaman fizikle oynamak ve yenmek istiyorum diyor. Daha form tutacaktır Fenerbahçe. Bursaspor maçı zor bir deplasman. Kimse kötü oynadı diyemem.

Şu Fenerbahçe taraftarı içerde puan kaybedilen maçlarda olsaydı Fenerbahçe çok daha fazla puan toplardı. En az +4 puan daha önde olurdu Fenerbahçe.

"VALBUENA VE GULİANO'NUN BİRLİKTE OYNAMASI LÜSK"

Şener'i çok beğendim. Neustadter ve Skrtel'in standartları ayrı. Top rakipteyken de iyi oynadı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin yediği 17 golün 13'ü sakarlıktan. Aykut Kocaman söylediklerinde haksız değildi. Valbuena ve Giuliano'nun beraber oynaması lüks.

Aykut Kocaman Valbuena'nın maksimum fiziğine rağmen istediği oyun tarzını oturtmak için onu sol açık yapabilir Aatıf yerine. Haftaya Isla ile başlar muhtemelen. Fizik olarak 20 gol atan bir santrfor yerine Janssen tarzı santrfor seviyor. Koşu kalitesi yüksek, kuvvetli mücadeleci...

Suni puan savında haksız çıkmadı.

Maçın başında da çok yüksek tempo vardı. Giuliano top aldığı zaman herkes birbirine yakın oynadı. Bunun için de fizik gücü iyi olacak. Dirar'ın müthiş bir istikrarı var. Bursa'da sert bir maç bekliyıor..

Suni puan savında haksız çıkmadı. Kendisi de beklemiyordu böyle olacağını. Fenerbahçe'nin 3 hafta önceki bakışı ile şimdiki bir değil.

Kaynak: haberinburada