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Rıdvan Dilmen: Ben Şeytan da Değilim, Yalaka da Değilim

RIDVAN DİLMEN: BEN ŞEYTAN DA DEĞİLİM, YALAKA DA DEĞİLİM

Devlet Bahçeli'nin "Yalaka" dediği Rıdvan Dilmen, "Ben ne şeytanım, ne de yalakayım. Özür dileyecek bir davranışta bulunmadım." dedi.

Tarih : 17 Aralık 2017, 12:40
Puan Ver : Rıdvan Dilmen: Ben Şeytan Da Değilim, Yalaka Da Değilim(5/10)1

Eski futbolcu ve ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sunduğu Akılda Kalan programına katılmış ve önemli açıklamalar yapmıştı. İşçi Partili bir babanın oğlu olduğunu vurgulayan Dilmen, "Ben Tayyip Erdoğan Bey'e baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de 'Kahrolsun emperyalizm' diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ: ÖZÜR DİLESİN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu benzetmeden ötürü Rıdvan Dilmen'e sert tepki göstermiş ve özür dilemesi gerektiğini belirtmişti. Dilmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Devlet Bahçeli'ye cevap verdi. Dilmen, paylaşımında programda söylemiş olduğu ifadelerin bir kısmını fotoğraf olarak paylaştı ve altında şunlara yer verdi:

"ÜLKEMİZ ZOR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasını okudum. Özellikle son birkaç yıldır ülkemiz zor dönemden geçiyor. Partisinin bölünmesini göze almak pahasına vatansever duruşuna saygı duyduğum Sayın Bahçeli'nin açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı bir teröriste benzettiğimi belirtip, aynı metin içerisinde benim Sayın Cumhurbaşkanımıza yalakalık yaptığımı düşünmesini anlamış değilim!

"BEN ŞEYTAN DEĞİLİM"

Ben ne şeytanım, ne de yalakayım, 15 Ağustos 1962'de Nazilli'de doğmuş onurlu bir Türk vatandaşıyım. Benim dün akşam söylediklerimin altını üstünü çıkarıp, cımbızla çekilmiş cümlelerle beni suçlayıp, halkın önüne atmasını anlamış değilim! Yıllar önce Deniz Gezmiş' in Filistin konusundaki mücadelesini, Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam Ülkeleri adına büyük bir lider olarak siyasi platformdaki Filistin mücadelesine benzetmişimdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın; kapitalist, emperyalist, "egemen güçlere", Amerika'ya, İsrail'e baş kaldırıp cesaretle mücadele ettiğini bilecek kadar okur yazarım. Benden kimse özür beklemesin, özür dilenecek bir davranışta bulunmadığım bu yayının tamamı izlediğinde anlaşılacaktır. Programın tamamını izleyebilirsiniz. Saygılarımla."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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