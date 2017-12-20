Eski futbolcu ve ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TRT Spor'da Süper Lig'de yaşanan son olaylara ilişikin çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Dilmen'in değerlendirmeleri:

"Ben başka bir kulübün geleneğinden geldiğim için Galatasaray'ı yorumlarken dikkatli olmak zorundayım. Bende gözlemlerim ve tecrübelerimle yorum yapacağım."

"Dursun Özbek, kongre kararı alıyor ama bir yandanda kimse aday olmasın istiyor. Açıklamalarına baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Fenerbahçe'de ise Ali Koç 1 yıl önceden açıkladı, Fener şampiyon olsun olmasın adayım dedi."

"GALATASARAY HAFTA SONU KAZANSAYDI BU KADAR ALINMAYACAKTI"

"Büyük kulüpler anlık kararlarla yönetilmez, Galatasaray hafta sonu kazansaydı bu karar alınmayacaktı."

"Galatasaray, yönetiminde Fatih Terim gelirse bırakırım diyen 3 yönetici var. Bunu demek ne kadar doğru? Ve buna karşılık Dursun Özbek'in kongre kararı alması nasıl görülmeli?"

Dursun Özbek, adaylığını açıklar açıklamaz teknik direktörünü açıklamak zorundadır. Bu takım devre arası kampını ve transferleri yeni teknik direktöre yaptırmak zorundadır.

"Eğer Galatasaray şampiyonluk yarışının dışında kalırsa Dursun Özbek çok büyük zarar görür."

"Fatih Terim, çalışmadığı zaman hep Galatasaray'a yakıştırıldı bu geçmişte de böyle olmuştu. Oyuncular son maçlarda konsantrasyonunu kaybettiler. Muslera kornere geliyor ve paslaşarak kullanıyorlar. Bunun anlamı olmalı oyuncular konsantre değillerdi."

"AZİZ YILDIRIM PANİK YAPMADI"

"Aykut Kocaman, bırakma noktasına gelmişti ve kısa bir sürede 40 gün içinde toparlandı ve yarışın içine girdi. Aziz Yıldırım panik yapmadı ve Aykut Kocaman ile beraber toparladı."

"Galatasaray ise böyle yapamadı, kaldıki Tudor'un yeterli bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Tudor hiçbir zaman futbolcular için sağlam bir konumda görülmedi."

"Ben Fatih Terim'in yerinde olsam, çalıştıracağım veya çalıştırmayacağım diye bir açıklama yaparım. Net olurum ve kulübümün zarar gelmesine izin vermem."

"Galatasaray'ın kaderi 20 Ocak'ta gelecek antrenöre bırakılamaz, Dursun Özbek'in 3 kişi istemedi diye kızıp kongre kararı olmasını doğru bulmuyorum."

"FATİH TERİM GELMELİDİR"

"Bu kongrenin sebebi Fatih Terim'dir ve Fatih Terim Galatasaray'ın başına gelmelidir."

Koskoca Galatasaray gibi büyük bir kulüp bazı kişilerin kaprisleri yüzünden ötelenemez. Dursun Özbek, kısa bir süre içinde hocayı açıklamak zorunda. 3 yöneticinin 1905'te kurulmuş bir kulüpte kaos çıkarmaya hakkı yok.

"Basın Aykut Kocaman'ı yerlebir etti tıpkı Tudor'da olduğu gibi ve Aziz Yıldırım risk aldı ve kazandı. Oyun oynanırken hoca değiştiriyorlar, sosyal medya kulüpleri yönetiyor. "

Kaynak: haberinburada