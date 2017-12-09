Fenerbahçe'nin Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Rıdvan Dilmen, "Perşembe gününe kalmadan biletler tükenir. Geçen hafta 35 bin, bu hafta 50 bin hayırlı olsun" dedi.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından NTVSpor'daki yayında karşılaşmayı değerlendirdi. Sarı lacivertli takımın değişimine dikkat çeken Dilmen birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Dilmen'in yorumlarından satır başları…

"RAKİBİN HİÇ ŞANSI YOK'

İstifa eden bir teknik adama, yönetimin, başkanın, taraftarın desteğiyle takım bir anda 4'te 4 yaptı. Ben Karabüksporlu oyuncu olmak istemem haftaya… Fenerbahçe ile oynayacaklar. Çok şey maç olur, o gün rakibin hiç şansı yok.

Haftaya Fenerbahçe stadı tıklım tıklım doldurur. Perşembe gününe kalmadan biletler tükenir. Geçen hafta 35 bin, bu hafta 50 bin hayırlı olsun. Şimdiden söylüyorum hızlı olsunlar perşembe bilet falan bulamaz Fenerbahçe taraftarı.Başakşehir'i kenara koyarsak, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ve Galatasaray'ın puanlarca fark gerisinde kapatmayacak ilk yarıyı.

Giuliano ve Dirar formdayken, Valbuena'nın kimse 11'de oynamasını beklemesin. Le Guen'in maç öncesi konuşmasına bakınca takımını kaybetmemeye hazırladığı görülüyor. 30 bin taraftarının önünde, şampiyonluk apoleti olan bir takımsın bu kadar olmamalı.

Tahmin ediyorum, Dirar ile Giuliano 12+12 toplamda 24 km koşmuşlardır. İnan Aykut Kocaman maçı 1-0'a kitledi. Sadece sezonluk hesap yapan değil, günlük oyunda da hesaplarını yapan bir teknik adam.

"FENERBAHÇE'NİN FİZİK GÜCÜ…"

Fenerbahçe'nin her gün fizik kalitesinin üstüne çıktığını görüyoruz. 0-0 devam eden her oyun Fenerbahçe'nin lehine olur. Sivasspor maçından sonra hatırlarsan, Antalyaspor ligin en önemli maçı demiştim. Teknik adamlar öyle der ama öyle bir kırılma maçı ki, tekrar Aykut Kocaman'ın tartışılacağı bir maçtı. Eğer kayıp yaşansaydı. Antalya'daki oyun, maçtan sonra zafer kazanılmış sevinci var ya, işte geleceği gören oyuncular vardı.

"GERİDE KALMA İHTİMALİ ORTADAN KALKTI"

Şimdilik Başakşehir'i dışarı çıkacak olursak, Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3-4 puan gerisinde, daha doğrusu puanlarca gerisinde kalma ihtimali kalmadı. İlk yarının sonuna kadar bunun için söylüyorum. Osmanlıspor maçından sonra hedef buydu.

"AYAĞA KALMAK ÖNEMLİ"

Büyük kulüpler için ayağa kalmak önemli. Galatasaray büyük travmalar yaşıyor. Akhisarspor maçında büyük kalabalık önünde oynayacak. Büyük kulüplerin ayağa kalkması liderlerin davranışyla belirlenir. Ülke için de geçerli. Fenerbahçe maç kazandıkça takımın kazanma arzusu daha da arttı. Fenerbahçe bugün Bursa'da hiç oyunundan taviz vermedi.

Kaynak: haberinburada