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Rıdvan Dilmen: Fernando direkt kırmızı görmeliydi

RIDVAN DİLMEN: FERNANDO DİREKT KIRMIZI GÖRMELİYDİ

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Galatasaray-Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi. Dilmen, Fernando'nun direkt kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

Tarih : 24 Aralık 2017, 22:50
Puan Ver : Rıdvan Dilmen: Fernando Direkt Kırmızı Görmeliydi(9/10)5

Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Galatasaray 3-1 yendiği Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi.

"FATİH TERİM STADA GELEN TARAFTAR SAYISINI ARTIRDI"

Dilmen ilk yarının ardından şunları söyledi:

"Fatih Terim, çıkarabileceği maksimum kadroyla çıktı. Çok oynama yapması doğru değildi."

"Fatih Terim, stada gelen taraftar sayısını artırdı. Bugün maçı kazansa da kaybetse de teknik olarak yorum yapmak çok doğru olmayacaktır."

"Çok klas bir adam izliyorum: Tamer Tuna. Hakikaten müthşi bir olgunluk ve şık bir adam. Takımlarından dışlanan, yaşlı oyuncularla oynuyor. Böyle bir kadroyla bu kadar kısa zamanda büyük başarı. Alttan önemli bir teknik adam geliyor, onu görüyoruz."

"GALATASARAY TEKRAR BÜTÜNLEŞTİ"

"Maicon'un pozisyonunda son anda ayağının rakibinin ayağına değdiğini gördüm. Direkt kırmızı kart görmesi gereken Fernando'ydu açıkçası."

Dilmen, 90 dakikanın ardından şu yorumları yaptı:

"Fatih Terim'in gelmesi Galatasaray'ı tekrar bütünleştirdi. Herkeste bir heyecan yarattı."

"Oyunun genelinde Galatasaray maça hakimdi. Bazı antrenörler vardır, göreve gelir gelmez sil baştan yapar. Hoca öyle yapmadı."

"Sahanın en iyi oyuncusu Ndiaye'ydi. Fatih Terim'in vazgeçilmez oyuncusu olacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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